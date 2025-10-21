1. 대법관 14명→26명으로…'재판소원' 추진



민주당이 대법관 수를 14명에서 26명으로 늘리는 내용의 '사법개혁안'을 발표했습니다 '4심제' 논란을 불러온 재판 소원 추진 계획도 밝혔는데, 국민의힘은 "이 대통령 재판을 영원히 묻으려는 사법 쿠데타"라고 반발했습니다.



2. 송환 피의자 무더기 구속…사망 학생 유해 곧 도착



캄보디아에서 송환된 피의자 64명 가운데 48명이 구속됐습니다. 현지에서 부검을 마친 대학생 박 모 씨의 유해는 잠시 뒤 인천공항에 도착합니다.



3. "중과 공정한 협정 체결"…"미, 전액 현금 요구 안 해"



트럼프 미국 대통령이 한국, EU와 맺은 것처럼 중국과도 공정한 협정을 체결할 수 있다고 말했습니다. 협상을 마치고 귀국한 김정관 산업 장관은 "미국이 우리에게 3천500억 달러 전액을 현금으로 투자하라고 요구하는 상황은 아니"라고 전했습니다.



4. "논란 죄송, 위법 없었다"…매도 시점 공개 거부



미공개 정보를 이용한 주식 투자 의혹을 받고 있는 민중기 특검이 죄송하다면서도 위법 사항은 없었다고 주장했습니다. 민 특검은 의혹의 핵심 쟁점인 매도 시점에 대해서는 공개를 거부하고 있습니다.