뉴스

'국방비 대폭 증액' 독일, F-35 15대 더 구매할 듯

강민우 기자
작성 2025.10.21 04:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'국방비 대폭 증액' 독일, F-35 15대 더 구매할 듯
▲ F-35 제트전투기

독일 국방부가 미국산 스텔스 전투기 F-35 15대를 추가로 주문할 계획이라는 현지 언론 보도가 나왔습니다.

독일 현지 매체 슈피겔은 현지시간 20일, 연방의회 예산위원회 문건을 인용해 F-35 추가 주문에 25억 유로(한화 약 4조 1,000억 원)가 들어갈 것으로 예상한다고 보도했습니다.

독일은 지난 2022년, 록히드마틴에 F-35 35대를 주문했고, 첫 기체가 오는 2027년에 독일 공군에 인도될 예정입니다.

F-35 도입은 북대서양조약기구(NATO·나토) 핵 공유 임무에 투입되는 토네이도 전투기를 대체하기 위해서입니다.

토네이도는 옛 서독과 영국·이탈리아가 공동 개발한 전투기로 영국에서는 이미 퇴역했지만, 독일은 여전히 85대를 운영하고 있습니다.

F-35는 미국 핵무기가 배치된 독일 서부 뷔헬 공군기지에 주둔하게 될 것으로 보입니다.

현지 매체들은 연방정부가 국방비를 대폭 증액하면서 F-35를 더 살 여력이 생겼다고 짚었습니다.

독일은 내년도 국방비를 올해보다 32％ 많은 827억 유로(한화 약 137조 원)로 책정했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지