트럼프 "한국·일본·EU와 공정한 무역협정…중국과도 체결할 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 일본, EU(유럽연합)과 '공정한 무역협정'을 체결했다면서, "중국과도 매우 공정한 협정을 체결할 것으로 기대한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 20일, 백악관에서 열린 앤서니 앨버니즈 호주 총리와의 정상회담에서 이뤄진 취재진 질의에 'APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 계기로 중국 시진핑 국가주석과 회담을 할 예정이며, 매우 좋은 관계를 유지하고 있다'는 취지로 답했습니다.그러면서, "EU도 우리를 이용하려 했지만, 더는 아니다. 우리는 매우 공정한 무역협정을 체결했다"고 말했습니다.이어서 "일본과도 매우 공정한 무역협정을 체결했고, 시 주석과 만나는 장소인 한국과도 공정한 협정을 했다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 "나는 아마도 시 주석과 매우 공정한 협정을 체결할 것"이라며 "그래서 대부분이 우리와 함께 할 것"이라고 밝힌 뒤 "매우 흥미로울 것이며, 양국 모두에 좋은 무언가를 만들 것"이라고 밝혔습니다.또, "한국을 떠날 때는, 아닐 수도 있지만, 미국과 중국은 매우 강력한 무역 협정을 체결할 것이라고 생각한다. 양측 모두 만족할 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 그러면서도 "중국은 (대미 관세) 55%를 내고 있으며 협정이 체결되지 않으면 11월 1일에 잠재적으로 155%까지 인상될 수 있다"며 엄포를 놨습니다.(사진=AP, 연합뉴스)