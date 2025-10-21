EU 외교수장, 트럼프 겨냥…"우크라 압박은 잘못된 전략"

▲ 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표

EU(유럽연합)의 외교수장이 '러시아가 아닌 우크라이나를 압박하는 건 잘못된 전략'이라며, 미국을 향한 작심발언을 내왔습니다.칼라스 외교안보 고위대표는 현지시간 20일, 룩셈부르크에서 열린 EU 외교장관회의 후 열린 기자회견에서 '우크라이나가 러시아와 합의하려면 돈바스의 나머지 지역을 포기해야 한다는 주장에 대한 입장'을 묻는 말에 "러시아가 가해자, 우크라이나는 피해자라는 사실을 잊어선 안 된다"라고 강조했습니다.그러면서, "러시아가 원하는 것을 갖도록 양보하면 더한 것들이 계속 뒤따를 것이다. 역사적으로도 이미 수차례 경험한 일"이라고 말했습니다.앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 소식통을 인용해, 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 17일 미국-우크라이나 정상회담에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 '돈바스(도네츠크·루한스크) 전체를 러시아에 넘기라고 강요했다'고 보도했습니다.러시아는 지난 2022년 우크라이나 침공 이후 돈바스의 약 90%를 점령한 상태고 전선은 교착 상태를 이어가고 있습니다. 우크라이나는 돈바스 지역을 절대 포기할 수 없다는 입장입니다.칼라스 고위대표는 트럼프 대통령이 예고한 미·러 정상회담 개최지로 EU 회원국인 헝가리가 낙점된 데 대해서도 불편한 기색을 감추지 않았습니다.그는 "국제형사재판소(ICC) 체포영장이 발부된 사람(푸틴 러시아 대통령)이 EU 국가에 오는 것은 결코 바람직하지 않다"고 밝혔습니다.특히, "푸틴을 만나는 것이 (트럼프 대통령이 아닌) 젤렌스키 우크라이나 대통령이었으면 하는 게 나의 바람"이라며 "실제로 (종전) 합의해야 하는 것은 그 두 사람이기 때문"이라고 덧붙였습니다.독일, 영국, 폴란드, 핀란드 등 주요국 정상도 우크라이나 지지 메시지를 연이어 냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)