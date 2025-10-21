EU, 러시아산 가스 단계적 수입 중단하기로…2027년 말 시한

▲ 러시아 가스관

EU(유럽연합) 회원국들이 오는 2017년 말까지 러시아산 가스 수입을 중단하는 안에 합의했습니다.EU 27개국 에너지장관은 현지시간 20일, 룩셈부르크에서 열린 이사회에서 러시아산 가스의 단계적 수입 중단 규정안에 관한 협상안을 확정했습니다.EU의 행정부 격인 집행위원회가 제안한 규정안의 입법 절차를 위한 협상 준비가 됐다는 의미로, 유럽의회와 협상을 거쳐 규정안의 세부 내용을 정하게 됩니다.유럽의회는 러시아산 수입 중단 자체에 대해서 이견이 없고, 오히려 중단 시기를 더 앞당기자는 쪽이어서 입법 절차는 신속히 마무리될 거란 전망이 나오고 있습니다.이번에 채택된 협상안엔, 우선 내년 1월 1일부터 러시아산 가스의 신규 수입계약을 중단하고, 1년 내 단기 계약은 내년 6월 17일까지만 유지할 수 있도록 하는 내용이 포함되어 있습니다.장기 계약은 2027년 12월 31일까지 종료하거나 중도 파기해야 하며 2028년 1월 1일부터는 액화천연가스(LNG)를 포함한 러시아산 가스 수입도 전면 중단됩니다.우크라이나 전쟁 발발 이후, 러시아산 가스는 EU 전체 가스 수입량의 13%, 150억 유로 (한화 약 25조 원)에 달합니다.이번 협상안 확정을 위한 27개국 표결에선, 러시아에 우호적인 헝가리와 슬로바키아는 반대표를 던졌습니다. 그러나 나머지 25개국이 찬성표를 던지며, 가중다수결(EU 인구 65％ 이상인 15개 이상 회원국 찬성) 원칙에 따라 통과됐습니다.앞서 헝가리, 슬로바키아는 자국의 에너지 공급에 문제가 생길 것이라는 이유로 집행위가 지난 6월 규정안을 처음 제안했을 때부터 반대 의사를 밝혀왔습니다.EU는 앞서 지난달 도널드 트럼프 미 행정부가 돌연 유럽이 먼저 러시아산 화석연료 구매를 중단해야 미국도 러시아를 제재하겠다고 압박하자 '수입 중단 가속화 방안'을 모색하겠다고 밝힌 바 있습니다.(사진=게티이미지코리아)