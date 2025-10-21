민중기 "논란 죄송, 위법은 없다"…"개미 피눈물 빨아"

<앵커>



미공개 정보를 이용한 주식 투자 의혹을 받고 있는 민중기 특검이 논란이 제기된 점에 죄송하다면서도 위법 사항은 없었다는 입장을 밝혔습니다. 하지만 야권에서는 사퇴를 요구하는 등 논란은 커지고 있습니다.



전연남 기자의 보도입니다.



<기자>



미공개 정보를 이용한 주식 거래로 약 1억 원의 차익을 올렸다는 의혹과 관련해 민중기 특검이 본인 명의로 언론에 공지문을 냈습니다.



민 특검은 "개인적인 주식 거래와 관련한 논란이 일게 돼 죄송하다"며 "주식 취득과 매도 과정에서 미공개 정보 이용 등 위법 사항은 없었다"고 밝혔습니다.



그러면서 "제 개인적인 일로 현재 특검 수사가 영향을 받아서는 안 된다며 묵묵히 특검으로서의 소임을 다할 것"이라고 덧붙였습니다.



주식투자 의혹과 관련해 민 특검이 유감의 뜻을 밝힌 것은 이번이 처음입니다.



하지만 민 특검은 미공개 정보 의혹을 전면 부인했고, 야권에서 제기한 사퇴 요구도 거부한 것으로 풀이됩니다.



특검팀 관계자도 언론 브리핑에서 "15년 전의 개인적인 주식 거래로 특검팀 수사와 관련된 사안이 아니라"고 선을 그었습니다.



민 특검이 서울고등법원 부장판사 시절인 지난 2010년 주식을 매도한 직후 상장 폐지된 네오세미테크 사건은 7천 명 넘는 피해자가 발생하면서 당시 국정감사에서 문제 제기가 되는 등 사회적 파장이 컸습니다.



[이성헌/당시 한나라당 국회의원 (지난 2010년 국정감사) : 7천 명이 넘는 사람에게 4천억에 가까운 그런 큰 손실을 끼친 사건 아니겠습니까? 상당수 많은 대전고등학교 출신과 연이 있다고 제가 얘기를 했었습니다.]



국민의힘은 민 특검 사퇴를 강하게 촉구했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 민중기 특검은 패가망신이 아니라 개미들의 피눈물을 빨아 떵떵거리며 살고 있습니다. 즉시 특검에서 물러나길 바랍니다.]



민 특검이 관련 의혹을 부인했지만 앞으로도 논란이 가라앉지 않을 경우 특검팀 수사 동력도 떨어질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.



(영상편집 : 안여진)