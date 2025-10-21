뉴스

송환 58명 영장 청구…혐의 추궁·피해 확인

<앵커>

지난 주말 캄보디아에서 송환된 피의자 64명 가운데 58명에 대해서 구속영장이 청구됐습니다. 경찰은 이들이 그동안 저지른 범죄뿐 아니라 캄보디아 현지에서 있었던 납치·감금 피해에 대해서도 집중 수사하고 있습니다.

김태원 기자가 보도합니다.

<기자>

어제(20일) 새벽 3시쯤인 체포 시한 만료를 앞두고 구속영장이 청구된 인원은 지난 토요일 한국으로 송환된 피의자 64명 가운데 58명입니다.

충남경찰청에서 보이스피싱과 노쇼 사기 등으로 수사를 받던 피의자 45명 전원과 경기북부청에서 수사를 받던 15명 중 이미 구속영장이 발부된 1명과 추가 수사가 필요한 3명을 제외한 11명입니다.

대전과 김포에서도 각각 1명씩 영장 청구가 이뤄졌습니다.

투자 사기 혐의를 받는 피의자 1명은 구속영장이 신청됐지만, 서울서부지검이 "캄보디아에서 감금된 후 현지 경찰에 신고하는 등 당시 사정을 고려했다"며 영장을 청구하지 않아 석방됐습니다.

대전지법 홍성지원에서는 피의자 45명 전원에 대한 영장실질심사가 진행됐고, 의정부지법에서는 오늘까지 11명에 대한 심사가 이뤄져 조만간 구속 여부가 결정될 전망입니다.

경찰은 이들 중 일부가 범죄 피의자이면서도 감금 피해자인 만큼 사기 범죄 등 혐의 조사와 함께 캄보디아 범죄조직으로부터 당한 피해 사례들을 확인하고 있습니다.

이들의 진술을 토대로 경찰은 현지 범죄조직의 규모와 우리 국민을 상대로 한 사기 범죄 전모를 밝히겠다는 입장입니다.

또 이들과 연계된 국내 조직에 대한 수사 단서를 확보해 피싱 범죄 검거와 예방 대책을 마련할 방침입니다.

이들에 대한 마약 간이시약 검사에서는 전원 음성 반응이 나왔다고 경찰은 밝혔습니다.

