이란 최고지도자, 트럼프 대화 제안 거절…"민폐이자 괴롭힘"

▲ 이란 최고지도자 세예드 알리 호세이니 하메네이

이란의 최고지도자 세예드 알리 호세이니 하메네이가 도널드 트럼프 미국 대통령의 대화 제안을 거절했습니다.하메네이는 현지시간 20일, "트럼프는 스스로를 협상 해결사로 부르지만 그 협상이 강압을 동반하고 결과가 미리 정해졌다면 그것은 협상이 아니라 민폐이자 괴롭힘"이라고 국영방송을 통해 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간 13일, 가자지구 전쟁 휴전 성사 이후 이스라엘을 찾아 의회에서 연설했습니다.이 연설에서 그는 "(이란에 대한) 우정과 협력의 손길은 항상 열려 있다"며 "이란이 준비됐다면 기꺼이 대화하겠다"고도 말했습니다.하메네이는 또 트럼프 대통령이 이 연설에서 이란의 핵시설을 폭격해 "지워버렸다"고 주장한 데 대해 "아주 잘하고 있다. 계속 꿈꾸고 있으라"며 비웃듯 말하기도 했습니다.그러면서 "미국 대통령이 이란이 보유한 핵 산업에 대해 이래라저래라 할 수 있는 권한이 있는가"라고 반문하면서 "이런 개입은 부적절하고 그릇되고 강압적"이라고 비난했습니다.미국과 이란은 6월까지 5차례 간접적 방식으로 핵협상을 했으나 6차 회담 이틀 전 이스라엘이 이란을 전격 폭격하면서 협상이 중단됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)