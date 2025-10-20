이 대통령, 이집트 대통령과 첫 통화…"교류 협력 발전 기대"

▲ 이재명 대통령이 20일 용산 대통령실에서 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 통화하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(20일), 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 취임 후 첫 통화를 하고 양국의 교류 협력 발전 방안을 논의했습니다.이 대통령과 엘시시 대통령은 한국과 이집트가 수교 30주년을 맞이한 것을 서로 축하하며 양국이 그간 '포괄적 협력 동반자' 관계를 발전시켜 온 것을 높이 평가했다고, 김남준 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔습니다.두 정상은 지난 1995년 수교 이래 경제·인프라·방위산업 등 여러 방면에서 호혜적 협력을 발전시켜 왔으며, 첨단기술을 보유한 한국과 아프리카·중동·유럽을 잇는 경제 중심지 이집트 간 협력의 잠재력이 크다는 데 공감대를 이뤘습니다.또, 최근 이집트에서 K-컬처가 높은 인기를 얻는 등 인적 교류가 활발해지는 점에 주목, 문화·교육 및 인적 교류 부문에서 협력이 한층 발전해 나가길 바란다는 데 뜻을 같이했습니다.엘시시 대통령은 "우수한 한국 기업들의 투자가 이집트 경제에 크게 기여하고 있다"며 "한국 기업의 지속적인 이집트 내 활동을 기대한다" 말했다고 김 대변인은 전했습니다.이 대통령은 최근 가자지구 휴전 협상을 위한 이집트의 노력을 평가하고, 한반도 안보와 중동 정세 등에 대한 의견도 긴밀하게 교환했습니다.두 정상은 앞으로도 급변하는 세계정세 아래서 깊이 있는 소통을 계속하기로 하고, 머지않은 시기에 직접 만나 관계 발전 방안을 심도 있게 협의하기로 했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)