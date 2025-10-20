이상경 국토차관 "시장 안정화돼 집값 떨어지면 그때 사면 된다"

▲ 이상경 국토교통부 1차관

국토교통부 이상경 1차관이 한 부동산 유튜브 채널에 출연해 '정부 정책을 통해 시장이 안정하면 그때 집을 사면 된다'는 취지로 발언해 논란이 일고 있습니다.부동산 유튜브 최다 구독자를 보유한 '부읽남TV'를 보면 이 차관은 전날 올라온 영상에서 노도강(노원·도봉·강북구) 등 주택 가격이 상대적으로 낮은 지역에서 집을 사려고 했던 실수요자 입장에서는 대출에 제약이 생겼기 때문에 내 집 마련에 타격이 있다는 취지로 말했습니다.서울 전체와 경기도 12개 지역을 규제지역과 토지거래허가구역으로 동시에 묶은 10·15 주택 시장 안정화 대책이 집값이 내려간 지역까지 일괄적으로 규제 대상에 포함했다는 점을 인정한 것입니다.특히 이 차관은 "지금 사려고 하니까 스트레스를 받는 것"이라며 "시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다"고 했습니다.이에 대해 부동산 커뮤니티 등을 중심으로 과거 문재인 정부 시절 집값을 잡겠다는 정부만 믿었다가 '벼락 거지'가 된 무주택자들의 불안 심리를 헤아리지 못했다는 비판과 반발 여론이 확산하고 있습니다.정부공직자윤리위원회가 공개한 지난달 고위공직자 재산 수시 공개 현황에 따르면 이 차관은 56억 6천291만 원의 재산을 신고했습니다.이 차관은 본인 명의로 보유했던 경기도 성남시 수정구 고등동 '판교밸리호반써밋'을 최근 매도해 소유권을 이전했지만, 이 차관의 배우자는 성남시 분당구 백현동 '판교푸르지오그랑블'(33억 5천만 원)'과 정자동 상가 임차 보증금 1억 원을 신고했습니다.이 차관의 배우자는 판교푸르지오그랑블 임대 보증금과 관련한 채무 14억 8천만 원도 신고했습니다.(사진=연합뉴스)