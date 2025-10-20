뉴스

[단독] "37년 간 애타게 찾았는데"…'염전노예' 또 확인

하정연 기자
작성 2025.10.20 19:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[단독] "37년 간 애타게 찾았는데"…'염전노예' 또 확인
▲ 신안 염전

최근 신안 염전에서 염전 사업주 일가로부터 대를 이어 노동착취를 당한 지적장애인 피해자가 극적으로 구출된 걸로 확인됐습니다.

올 초 미국 정부는 '강제노동'을 이유로 신안군의 대표적인 염전업체 소금을 수입금지 하기도 했는데 착취 사례가 새롭게 드러난 겁니다.

SBS 취재 결과 1988년 실종됐던 중증 지적장애인 60대 장 모 씨는 신안 염전노예 사건이 처음 발생했던 2014년에도 당국의 조사 과정에서 발견됐지만 구조되지 못한 걸로 확인됐습니다.

지난 2023년에도 지자체 합동점검에서 의심 사례로 확인돼 염전 사업주에 대한 수사 의뢰까지 이뤄졌지만, 장 씨는 사업주와 분리되지 못한 채 지난해 10월 염전이 폐업할 때까지 1년이나 더 염전에서 일했던 것으로 드러났습니다.

염전 사업주 A씨는 장 씨 통장에서 64회에 걸쳐 7천만 원을 인출한 혐의(준사기)로 검찰에 넘겨져 수사가 이뤄지고 있습니다.

SBS가 단독 취재한 내용, 잠시 뒤 <SBS 8뉴스>에서 자세히 전해 드립니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지