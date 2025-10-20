AWS 서버 장애로 퍼플렉시티 등 온라인 서비스 대거 '먹통'

아마존웹서비스(AWS)에서 발생한 대규모 서비스 장애로 퍼플렉시티, 스냅챗, PUBG: 배틀그라운드 등 온라인 기반 서비스가 불안정 현상을 겪고 있습니다.



20일 정보기술(IT) 업계에 따르면 이날 오후 4시께 AWS US-EAST-1 리전에서 발생한 것으로 추정되는 원인 불명의 서비스 오류로 이를 사용하는 국내외 서비스에서 접속이 제대로 되지 않거나 서비스 장애가 발생했습니다.



아라빈드 스리니바스 퍼플렉시티 최고경영자(CEO)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "퍼플렉시티가 다운됐다. AWS가 문제의 원인으로, 해결 중"이라고 밝혔습니다.



크래프톤이 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)과 카카오게임즈를 통해 국내외에 서비스 중인 'PUBG: 배틀그라운드'도 서버 장애로 접속이 원활하지 않은 것으로 전해졌습니다.



카카오게임즈는 이날 공지사항을 통해 "서버 불안정으로 인해 게임 접속 및 매치 메이킹이 불가한 현상이 발생하고 있다"며 "현재 서버 불안정 현상은 글로벌 외부 인프라 서비스 장애로 인해 발생하고 있으며, 관련 업체와 협업해 원인 확인 및 복구 작업을 진행 중"이라고 설명했습니다.



이밖에 스냅챗, 알렉사, 로블록스 등에서도 이날 오후 4시께부터 비슷한 서비스 장애가 발생한 것으로 전해졌습니다.