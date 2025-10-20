사다리차 타고 단 7분…'파리의 심장' 뚫렸다

<앵커>



프랑스 루브르 박물관에서 영화 같은 도난 사건이 발생했습니다. 4명의 절도범이 사다리차를 타고 들어가 왕실 보석들을 가지고 달아난 겁니다. 관람객이 많은 일요일, 그것도 단 7분 만에 범행이 이뤄졌습니다.



김민표 기자입니다.



루브르 박물관 2층의 깨진 창문 주변에서 경찰이 현장 감식을 벌이고 있습니다.



외벽에는 절도범들이 이용한 사다리차가 걸쳐져 있습니다.



4명의 절도범은 대담하게도 관람객으로 붐비는 일요일, 개장 30분쯤 뒤에 침입했습니다.



프랑스 왕실 보석들이 전시된 곳, 아폴론 갤러리가 표적이었습니다.



이들은 강화유리를 잘라 보석 9점을 훔친 뒤 전동 스쿠터를 타고 재빨리 박물관을 빠져나갔습니다.



불과 7분 만에 일어난 일입니다.



[라시다 다티/프랑스 문화장관 : 범행 시간이 매우 짧았습니다. 전문 절도단이라고 말씀드릴 수밖에 없습니다.]



현장에서는 범행에 쓰인 용접용 토치와 전동 절단기 등도 발견됐습니다.



범인들이 도주 과정에서 떨어뜨린 나폴레옹 3세 부인의 왕관 한 점은 산산 조각난 채 회수됐습니다.



휴일 박물관을 찾았던 관람객들은 영문도 모른 채 우르르 빠져나가야 했고 일대 혼란이 빚어졌습니다.



[라이언 엘 만다리/여행 가이드 : 박물관 직원들이 '나가, 나가, 대피해'라고 말했습니다. 그런데 무슨 일이 일어났는지는 아무도 몰랐습니다.]



박물관 측은 절도범들이 사다리차를 이용해 작업자처럼 접근한 데다, 혼잡한 시간대여서 신속한 대응이 어려웠다는 입장입니다.



하지만 경보가 뒤늦게 울리는 등 보안 시스템의 허점이 드러났다는 지적은 피하기 어렵게 됐습니다.



마크롱 대통령은 프랑스 역사에 대한 공격이라며 범인들을 반드시 검거해 유물을 되찾겠다고 말했습니다.



(영상편집 : 김종미)