'토허제' 확대 첫날…북적이던 중개소, 문의 '뚝'

유덕기 기자
작성 2025.10.20 20:30 조회수
<앵커>

오늘(20일)부터 서울 전역과 경기도 12개 지역에 토지거래허가구역이 적용됐습니다. 전세를 끼고 집을 사는, 이른바 갭투자가 사실상 불가능해지면서, 거래 문의가 뚝 끊겼습니다.

유덕기 기자가 취재했습니다.

<기자>

서울 영등포구의 신축 아파트 단지입니다.

정부의 부동산 대책이 발표된 지난 15일에도 신고가 계약이 체결됐습니다.

[서울 영등포 공인중개사 : 주인도 안 만나고 (거래)해야 하니까. 몇 시간 만에 결정해야 하고. (그러면 안 만나고 계약금을 보내고.) 네네. (전화도) 되게 많이 받았어요.]

토지거래허가구역이 오늘부터 적용된 영향에 지난 주말까지 손바뀜이 이어졌다고 했습니다.

[서울 영등포 공인중개사 : 토요일 날 많이 보고 결정한 사람 하고. 그걸로 끝났죠.]

서울 25개 구 전부와 경기도 12곳이 토지거래허가구역이 되면서 2년 실거주 요건 때문에 오늘부터 갭 투자는 불가능해졌습니다.

거래는 끊겼지만 이번 대책의 효과를 확인하려면 시간이 필요하단 분위기입니다.

[서울 영등포 공인중개사 : 가격이 내려간 건 아니에요. 요거만 버티면 올라간다는 생각을 하거든요.]

집값 급등 흐름에서 소외됐지만 덩달아 토허구역으로 묶인 서울 강북권에선 불만이 여전했습니다.

[서울 노원 공인중개사 : 이왕이면 좀 더 똘똘한 데를 선호하게 되는 것 같아서 저희는 굉장히 불리한 상황이 되었죠.]

갭 투자 봉쇄로 가뜩이나 줄고 있던 전세 매물이 자취를 감추고, 월세만 오를 거란 우려도 상당합니다.

[박원갑/KB국민은행 부동산 수석전문위원 : 관망세가 짙어지면서 거래 두절로 이어질 수 있고 좀 더 시장 안정을 이끌기 위해서는 공급 확대에 대한 확실한 신호가 (필요합니다.)]

김용범 대통령실 정책실장은 "공급에는 시간이 필요한데, 그 사이 강한 수요압력을 제대로 관리하지 못하면 뼈아픈 결과를 맞이할 것"이라며 이번 대책의 불가피성을 강조했습니다.

그러면서 실수요자가 겪을 불편에 양해를 구한다고 덧붙였습니다.

이번에 규제를 피한 동탄과 기흥, 구리 등으로 갭 투자 수요가 옮겨갈 분위기도 감지되고 있어 집값 기대 심리를 철저히 관리해야 한다는 지적이 나오고 있습니다.

(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 우기정, 디자인 : 강경림·이연준·서승현)
