[8뉴스 예고] 정청래 "재판소원, 별도 법안 발의해 추진"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 정청래 "재판소원, 별도 법안 발의해 추진"



정청래 민주당 대표가 4심제 논란을 부른 '재판소원제'를 당 지도부 차원에서 법안을 발의해 추진하겠다고 밝혔습니다. 대법관을 현재 14명에서 26명으로 늘리는 내용이 담긴 사법개혁안도 발표됐는데, 정치권과 사법부의 반응은 어떤지 취재했습니다.



2. "한국인 10여 명 캄보디아서 체포…2명 구출"



캄보디아 현지에서 온라인 스캠 혐의를 받는 한국인 10여 명이 추가로 체포됐습니다. 또 감금됐다며 구조 요청을 한 한국인 2명이 추가로 구출됐습니다.



3. '염전 노예' 또 확인…구조 기회 왜 놓쳤나



30년 넘게 전남 신안의 염전에서 노동착취를 당해온 지적장애인 피해자가 최근 가족에게 돌아갔습니다. 지난 10년간 여러 차례 구조될 기회가 있었는데, 왜 계속 방치됐는지, 단독 취재했습니다.



4. 파리 루브르 박물관 왕실 보석 8점 도난



휴일 아침 파리 루브르 박물관에 4인조 괴한이 사다리를 타고 침입해 19세기 프랑스 왕실의 보석 8점을 훔쳐갔습니다. 프랑스가 충격에 빠졌습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.