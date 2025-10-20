'한미 협상 주시' 환율, 2.0원 내린 1,419.2원 마감

▲ 20일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 원·달러 환율이 표시돼 있다.

원·달러 환율은 오늘(20일) 한미 관세 협상 추이를 주시하며 제한된 범위에서 등락했습니다.이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 2.0원 내린 1,419.2원을 기록했습니다.환율은 전 거래일보다 0.9원 오른 1,422.1원에 출발한 뒤 1,423.1원까지 올랐다가 하락 전환했습니다.오후 2시쯤 1,417.1원까지 떨어진 뒤 반등해 1,420원을 넘어섰지만, 다시 하락해 1,419원대로 진입한 뒤 주간 장을 마쳤습니다.시장 참여자들은 한미 관세 협상 최종 결과를 주시하고 있습니다.특정한 방향성을 보이기보다는 달러인덱스 등락에 일부 연동하며 좁은 범위에서 오르내림을 반복하는 모습입니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.43% 오른 98.502를 기록했습니다.오후 3시 30분 기준 원·엔 재정환율은 100엔당 941.93원이었습니다.전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 6.86원 내렸습니다.엔·달러 환율은 0.58% 오른 150.654엔을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)