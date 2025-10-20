"아토피 아동, 라면·햄버거 등 먹으면 가려움 최대 2배로 증가"

▲ 아토피 피부염

아토피피부염을 앓는 아동이 도넛, 케이크, 햄 등 간식과 가공식품을 자주 섭취하면 장내 미생물 환경이 변화하고 실제 가려움증이 증가한다는 연구 결과가 나왔습니다.이들은 한식 위주로 먹는 아토피피부염 아동보다 약 2배 수준의 가려움증을 호소했습니다.정민영 삼성서울병원 소아청소년과 교수와 김혜미 부산대 식품영양학과 교수, 임치현 울산과학기술원(UNIST) 산업공학과 교수 연구팀은 3∼6세 미취학 아동 75명(아토피피부염 24명·건강한 아동 51명)의 식이 형태와 장내 미생물 환경, 아토피피부염 증상 등을 분석해 이러한 사실을 확인했다고 밝혔습니다.연구팀은 이들을 식이 형태에 따라 집에서 흔히 먹는 밥과 국, 찌개, 반찬 등 '한식 위주의 식단'과 도넛, 케이크, 라면, 피자, 햄버거 등 '간식 중심 식단'으로 나눴습니다.아동들의 식이 형태와 선호는 식품섭취빈도조사(Food Frequency Questionnaire)를 바탕으로 보호자가 작성한 내용과 부모가 기억해서 적어 낸 아동이 24시간 내 먹은 음식 등으로 평가됐습니다.연구 결과 한식 위주로 먹는 아동은 가려움증이 수면을 방해하는 정도가 1.75점 수준이었지만, 간식 중심 식단 아동의 경우 3.5점으로 2배 높았습니다.소아 피부과에서 활용하는 삶의 질 평가(CDLQI, Children's Dermatology Life Quality Index) 결과에서 한식 위주 식단 아동은 2.34점, 간식 중심 식단 위주 아동은 7.25점이었습니다.CDLQI는 점수가 높을수록 삶의 질에 미치는 악영향이 크다는 것을 의미합니다.연구팀은 이러한 결과가 장과 피부 건강이 밀접하게 연관돼 있다는 '장-피부 축'(gut-skin axis) 이론과 관련돼 있고, 아이들이 섭취한 음식이 장내 미생물 변화를 일으켜 아토피피부염 증상을 악화했을 가능성이 크다고 봤습니다.실제 밥보다 간식을 즐겨 먹는 아동의 장에서는 도레아(Dorea)와 애너로스티페스(Anaerostipes)라는 특정 미생물이 증가했는데, 이들에게서 가려움증이 더 심해지는 것으로 나타났습니다.반면 한식 위주로 먹은 아동과 아토피피부염이 없었던 아동의 장에서는 유익균으로 알려진 오실리박터(Oscillibacter)가 더 풍부했습니다.오실리박터가 많은 아동에게서 가려움증이 완화되는 경향이 있었습니다.같은 질환을 가졌더라도 식이 형태에 따라 장내 미생물 구성과 증상 양상이 달라질 수 있다는 사실을 보여주는 대목이라고 연구팀은 밝혔습니다.정민영 교수는 "아토피피부염 환아에게 전문의 상담 없이 계란, 우유 등을 무분별하게 제한하기보다는 아이의 발달 단계와 기호에 따른 맞춤형 영양 관리를 해야 한다"며 "이번 연구는 질환에 따른 식이 전략을 마련하는 기초 자료가 될 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.연구 결과는 국제 학술지 '소아·청소년 알레르기와 면역'(Pediatric Allergy and Immunology)에 게재됐습니다.(사진=게티이미지뱅크, 연합뉴스)