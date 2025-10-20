미, 셧다운 장기화에 핵무기 감독 기관 직원들도 상당수 무급 휴직

미국 연방정부 셧다운이 길어지면서 핵무기 관리·감독 기관인 국가핵안전청(NNSA) 직원들도 상당수 무급 휴직에 들어갈 것으로 보입니다.



미국 CNN 방송은 현지시간 19일 에너지부를 인용해 NNSA 소속 직원 약 1,400명이 20일 무급 휴직을 통보받을 예정이며 400명이 채 안 되는 인력만 업무를 계속하게 된다고 보도했습니다.



NNSA를 관할하는 에너지부는 성명에서 "2000년 설립 이후 NNSA는 자금 공백 기간 연방 직원들을 무급 휴직시킨 적이 한 번도 없었다"며 "이번엔 다른 선택지가 없다"고 밝혔습니다.



크리스 라이트 에너지부 장관은 20일 네바다주에 위치한 국가안보단지(NNSS)를 방문해 셧다운이 미국 핵 억제력에 미치는 영향에 대해 발언할 예정입니다.



일단 핵무기 운송을 감독하는 NNSA의 안전수송국은 오는 27일까지는 예산이 지원되고 핵무기 및 핵물질 보관 시설을 지키는 요원들도 계속 근무할 것으로 알려졌습니다.



휴직 조치로 가장 먼저 영향을 받을 곳은 텍사스주의 팬텍스, 테네시주의 Y-12 등 핵무기 조립 시설로 대규모 인력이 필요한 생산 과정이 중단되면서 해당 시설은 '안전 정지 상태'로 전환될 예정입니다.



계약 업체들은 자금이 소진될 때까지는 아주 최소한의 작업은 계속하지만, 연방 공무원들의 휴직으로 업체들에 대한 승인 및 감시 등 감독은 중단되게 됩니다.



한 소식통은 이르면 오는 28일쯤 모든 생산이 중단될 수 있고, 국방부로의 무기 인도도 불가능해질 수 있다고 우려했습니다.



에너지부는 "셧다운 기간이 길어질수록 국가 안보에 필수적인 인력 유지 및 무기 현대화 노력에 더 큰 피해와 심각한 결과가 초래될 것"이라고 경고했습니다.



다만 당장 국가 안보에 직접적인 위협은 없다고 NNSA 소식통들은 전했습니다.