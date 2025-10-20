"유튜브서 본 방법" 집에서 바퀴벌레 잡으려다…1명 사망

▲ 화재 현장
오늘(20일) 오전 5시 35분 경기 오산시 궐동의 5층짜리 상가주택 2층에서 불이 나 1명이 숨지고 8명이 다쳤습니다.
오늘 불은 2층에 홀로 사는 20대 여성 A 씨가 라이터와 스프레이 파스를 이용해 바퀴벌레를 잡으려다가 발생한 것으로 파악됐습니다.
A 씨는 화재 직후 자체 진화를 시도하다가 여의치 않자 119에 신고했습니다.
신고를 받고 현장에 출동한 소방 당국은 다수 인명 피해를 우려해 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰습니다.
이어 화재 발생 40여 분 만인 오전 6시 20분 불을 완전히 껐습니다.
이 과정에서 이 건물 5층에 사는 중국 국적의 30대 여성 B 씨가 대피 중 아래로 추락하면서 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나, 오전 10시 40분 끝내 사망했습니다.
이밖에 다른 주민 8명이 연기를 들이마시는 등 다쳤습니다.
생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.
이 외에 14명은 스스로 대피했습니다.
대부분 1인 가구인 것으로 알려졌습니다.
경찰은 A 씨가 라이터와 스프레이 파스를 이용해 마치 '화염방사기'처럼 불을 뿜어 바퀴벌레를 잡으려다 불을 낸 것으로 보고 있습니다.
A 씨는 "유튜브에서 본 적이 있는 방법으로 바퀴벌레를 잡으려 했다"고 진술했습니다.
경찰은 현행범으로 체포한 A 씨에 대해 중실화 및 과실치사 혐의를 적용해 구속영장을 신청할 방침입니다.
(사진=경기소방 제공, 연합뉴스)