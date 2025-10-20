SSG, 오는 25일부터 가고시마 유망주 캠프…"장타자 육성 핵심"

이미지 확대하기

▲ SSG, 가고시마 유망주 캠프 명단

프로야구 SSG 랜더스가 '장타자 육성'을 이번 가을 유망주 캠프 핵심 과제로 꼽았습니다.SSG는 오는 25일부터 11월 23일까지 일본 가고시마현 사쓰마센다이시 종합운동공원에서 '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'를 엽니다.SSG는 오늘(20일) "미래 주축 선수의 성장과 팀 전력 강화를 위한 전략적 육성 캠프를 기획했다. 선수들의 성장과 상황에 맞춰 체계적 훈련을 진행할 계획"이라며 "타격, 투구, 수비 등 전 포지션에 걸친 기술 훈련을 체계적으로 해 선수 개개인의 기본기와 경쟁력을 끌어올릴 예정"이라고 밝혔습니다.이번 캠프에는 선수 27명(투수 9명, 야수 18명)이 참여합니다.지난해(24명)보다 3명 늘었습니다.이숭용 1군 감독과 박정권 퓨처스팀 감독이 함께 캠프를 치르며 1·2군 소통을 더욱 강화할 예정입니다.올해 SSG는 타자친화구장인 SSG랜더스필드를 홈으로 쓰면서도 홈런 5위(127개)에 머물렀습니다.SSG는 "이번 캠프의 핵심 과제는 장타자 육성"이라며 "일본프로야구 통산 403홈런을 기록한 일본의 전설적 거포 야마사키 다케시를 인스트럭터로 초빙해, 고명준, 류효승, 박지환, 이율예, 현원회 등 장타 잠재력을 지닌 젊은 타자들을 대상으로 개인별 맞춤형 타격 훈련을 운영한다"고 전했습니다.야마사키 인스트럭터는 일본프로야구에서 27년 동안 활약하며 홈런왕 2회(1996, 2007년), 타점왕 1회(2007년)를 수상한 강타자입니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)