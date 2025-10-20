뉴스

[자막뉴스] "묵묵히 특검 소임 다 한다" '미공개 정보' 주식 거래 의혹에 직접 나선 민중기

정경윤 기자
작성 2025.10.20 16:14 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사가 미공개 정보를 이용해 주식 거래를 했다는 의혹에 대해 "제 개인적인 주식 거래와 관련한 논란이 일게 돼 죄송하다"며 공식 사과했습니다.

다만 "주식 취득과 매도 과정에서 위법 사항이 없었다는 점을 분명히 말씀드린다"고 강조했습니다.

민 특검은 오늘(20일) 언론 공지를 통해 "15년 전 개인적인 일로 현재 진행 중인 특검 수사가 영향을 받아서는 안된다고 생각한다", "묵묵히 특별검사로서의 소임을 다할 것"이라면서 정치권에서 제기된 사퇴 요구를 일축했습니다.

지난 16일 주식 거래 의혹 보도가 나온 지 나흘 만에 직접 입장을 밝힌 겁니다.

앞서 민 특검은 고법 부장판사로 재직하던 2010년 태양광 소재 업체 네오세미테크의 주식을 매도해 1억 5천만 원 이상 수익을 낸 것으로 알려져 미공개 정보 이용 의혹이 제기됐습니다.

당시 특검팀은 "민 특검은 2000년대 초 지인의 소개로 비상장 상태였던 네오세미테크 주식에 3~4천만 원을 투자했다가 2010년 증권사 직원의 권유로 1억 3천만 원대에 매도했다"면서 정상적인 투자였다고 해명했습니다.

하지만 해당 회사가 분식회계로 상장 폐지되면서 투자자 7천 명이 피해를 입었고, 대표가 민 특검의 대학 동문으로 확인되면서 논란은 더 커졌습니다.

민 특검은 최근 특검팀 조사를 받은 뒤 숨진 경기 양평군 공무원에 대해선 "명복을 빌고 유족들께 깊은 애도의 말씀을 다시 한번 드린다"고 밝혔습니다.

(취재 : 정경윤, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지