[자막뉴스] "꿔바로우 항의했더니 술 취한 사장이…" 누리꾼 의견 갈렸다

"2만 2천 원 꿔바로우 항의했더니 술 취한 사장이 행패 부렸습니다."



지난 19일 온라인 커뮤니티 보배드림 인스타그램 계정에 부산 차이나타운 축제 현장에서 한 중식당 사장이 손님에게 욕설과 행패를 부렸다는 주장이 제기됐습니다.



글쓴이 A 씨는 가족들과 함께 부산 차이나타운 축제를 방문해 화교 중식점에 들러 '2만 2천 원 짜리 꿔바로우'를 주문했는데 "너무 어이가 없었다"며 사진 몇 장을 공개했습니다.



접시에는 총 10조각의 꿔바로우가 담겨 있었고, 식당에 이 양이 맞냐고 물었더니 술 취한 사장이 "불만이냐"며 반말과 욕을 하며 행패를 부렸다고 밝혔습니다.



심지어 "사장이 저를 때리려고 하자 어머니께서 말리는 와중에 사장이 밀어서 넘어질 뻔했다"며 "옆 테이블 손님도 꿔바로우를 시켰지만 똑같은 상황이었다"고 설명했습니다.



불안한 마음 속 식사도 제대로 못한 A 씨의 가족에게 사장 아들이 전액 환불을 해주었지만, 사장의 시비와 행패는 계속됐다고 전했습니다.



A 씨는 "K-축제에서 호구 당하는 사례가 많은데, 직접 겪어보니 욕설과 위협까지 받아 기분이 좋지 않았다"고 글을 마무리 했습니다.



해당 사연을 접한 누리꾼들 의견은 엇갈렸습니다.



일부 누리꾼은 "음식양은 적고 가격은 비싸서 축제 가봐야 기분만 잡쳐요", "역시가 역시했네" 등 댓글을 남기며 한국 축제의 문제를 강하게 비판했습니다.



반면 "10조각이면 많이 나온 거 아닌가요ㅠㅠ?" "꿔바로우는 배달도 3조각에 8000원 이러지 않음...??" 등 바가지 논란은 과하다는 반응도 이어졌습니다.



(기획 : 김다연, 영상편집 : 김수영, 제작 : 디지털뉴스편집부, 출처 : 보배드림 인스타그램)