[글로벌D리포트] 휴전 9일 만에 다시 미사일 '펑'…트럼프 "가자 휴전 여전히 유효"

가자지구 남부 도시 칸유니스에서 회색 흙먼지가 피어오릅니다.



트럼프 미 대통령 중재로 이스라엘과 하마스가 휴전한 지 9일 만에 이스라엘이 다시 공습에 나섰습니다.



이스라엘은 휴전 위반에 대한 정당한 대응 조치였다고 주장했습니다.



[쇼쉬 베드로시안/이스라엘 총리실 대변인 : 휴전 합의에 따라 라파 지역에서 테러 관련 시설을 해체하던 이스라엘군을 향해 테러리스트들이 대전차 미사일을 발사하고 총격을 가했습니다.]



하마스의 테러 목표물을 수십 차례 공습한 뒤 휴전 협정을 계속 유지하겠다고 발표했습니다.



교전 중 이스라엘군 2명이 사망했다고 밝혔습니다.



철수 지역에서 벌어진 총격을 언급하며 추가 공습 가능성을 열어놨습니다.



또, 협정 위반을 이유로 가자지구 인도적 지원도 잠정 중단시켰습니다.



하마스 측은 이스라엘이 전쟁 재개를 위해 구실을 만들고 있다고 반박했습니다.



또, 휴전 합의를 지키고 있다며 이스라엘군 점령 지역에서 발생한 충돌은 전혀 모른다고 선을 그었습니다.



가지지구 민방위대는 이스라엘 공습으로 가자 전역에서 최소 33명이 숨졌다고 밝혔습니다.



1단계 휴전 열흘도 안 돼 발생한 충돌로 위기감이 높아졌지만 트럼프 대통령은 가자 휴전은 여전히 유효하다고 강조했습니다.



하마스 지도부가 합의 위반에 관여하지는 않은 걸로 보인다며 적절히 처리하겠다고 밝혔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 아마도 하마스 지도부가 이번 공격에 관여하지는 않은 걸로 보고 있습니다. (하마스) 내부 반군 세력의 소행일 수 있습니다. 그 문제는 강경하지만 적절하게 처리될 겁니다.]



현지 시간 20일 트럼프의 중동 특사 위트코프와 사위 쿠슈너가 이스라엘을 방문할 예정인데, 위기를 잠재우고 2단계 휴전으로 나아가는 돌파구를 마련할 수 있을지 주목됩니다.



(취재 : 남승모, 영상편집 : 조무환, 제작 : 디지털뉴스편집부)