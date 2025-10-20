[자막뉴스] 배우자는 14억 갭투자하고…국토 차관 "돈 모아 집 사면 되지"

이상경 국토교통부 1차관이 최근 한 경제 유튜브 채널에 출연해 10·15 정부 부동산 대책에 대해 내놓은 발언이 논란이 되고 있습니다.



이 차관은 "주택 가격이 낮은 노도강에서 오래 저축했던 자금과 대출을 일으켜 집을 사려고 했던 실수요자들 입장에선 가혹할 수 있다"고 인정하면서도, 전체적인 시장 안정을 위해 양해를 부탁한다고 했습니다.



특히 이번 대책으로 피해 입은 실수요자들에 대해 이런 얘기를 했는데,



[이상경 국토교통부 1차관 (19일, 부읽남TV) : 5천만 원, 1억도 내가 빌려야 된다 이럴 때 못 빌리게 됐다는 데 대한 아쉬움은 분명히 있는 거 같습니다. 근데 또 한번 생각해 보면 이런 부분이 있습니다 뭐냐면 지금 사려고 하니까 그런 스트레스를 받는데 만약에 저희가 시장이 안정화 돼서 집값이 떨어지면 그 혜택은 당연히 이제 굳이 (대출을) 고려 안 해도 되잖아요 집값 자체가 내려가 버리니까..]



그다음 나온 발언이 논란의 불씨가 됐습니다.



[이상경 국토교통부 1차관 (19일, 부읽남TV) : 만약에 오르지 않고 유지가 되면 내 소득이 또 계속 또 벌게 되면 그 돈이 또 쌓이면 또 그때 가서 사면 되거든요. 어차피 기회는 돌아오게 돼 있다.]



집값이 떨어지지 않더라도 돈 모아 사면된다는 이 발언을 두고 온라인 커뮤니티에선 질타가 이어졌습니다.



특히 이 차관 배우자가 보유한 주택이 30억 원 넘는 초고가 아파트인 데다, 임대보증금을 14억 8천이나 낀 주택인 사실이 더 논란에 불을 지폈습니다.



이상경 차관이 정부공직자윤리위원회에 공개한 재산에는 이 차관 배우자 이름으로 된 성남시 분당구 백현동 판교의 33억 5천만 원 아파트가 포함됐는데, 전세 세입자의 임대보증금이 14억 8천만 원 껴 있는 것으로 나타났습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 화면출처 : 부읽남TV, 제작 : 디지털뉴스편집부)