뉴스

현대차, 미 타임 '세계 최고 기업' 33위…국내 기업 최고 순위

박현석 기자
작성 2025.10.20 14:37 수정 2025.10.20 14:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
현대차, 미 타임 '세계 최고 기업' 33위…국내 기업 최고 순위
▲ 현대차 양재사옥

현대자동차는 미국 시사주간지 타임의 '2025 세계 최고 기업' 평가에서 국내 기업으로 가장 높은 33위에 올랐다고 밝혔습니다.

지난해 192위에서 159계단 상승한 현대차는 국내 기업 가운데 유일하게 상위 100대 기업에 포함됐고, 48위에 오른 일본 도요타를 제치면서 아시아 완성차업체 가운데 가장 높은 순위를 차지했습니다.

가파른 순위 상승 배경으로 현대차는 임직원 만족도와, 지속적인 매출 성장, ESG에 대한 지속적인 노력이 영향을 끼쳤다고 분석했습니다.

현대차는 지난해 시행된 그룹 임직원 업무 만족도 조사에서 79.4점을 받아 역대 최고 점수를 기록했습니다.

매출은 지난 2022년 142조 원에서 지난해 175조 원으로 약 23% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 9조 8천억 원에서 14조 2천억 원으로 45% 늘었습니다.

미국 시사주간지 타임은 지난 2023년부터 임직원 만족도, 기업 성장률, 환경·사회·지배구조, ESG 평가 등을 토대로 세계 최고 기업 1천 개사를 선정해 오고 있습니다.

(사진=현대차 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박현석 기자 사진
박현석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지