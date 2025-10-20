현대차, 미 타임 '세계 최고 기업' 33위…국내 기업 최고 순위

▲ 현대차 양재사옥

현대자동차는 미국 시사주간지 타임의 '2025 세계 최고 기업' 평가에서 국내 기업으로 가장 높은 33위에 올랐다고 밝혔습니다.지난해 192위에서 159계단 상승한 현대차는 국내 기업 가운데 유일하게 상위 100대 기업에 포함됐고, 48위에 오른 일본 도요타를 제치면서 아시아 완성차업체 가운데 가장 높은 순위를 차지했습니다.가파른 순위 상승 배경으로 현대차는 임직원 만족도와, 지속적인 매출 성장, ESG에 대한 지속적인 노력이 영향을 끼쳤다고 분석했습니다.현대차는 지난해 시행된 그룹 임직원 업무 만족도 조사에서 79.4점을 받아 역대 최고 점수를 기록했습니다.매출은 지난 2022년 142조 원에서 지난해 175조 원으로 약 23% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 9조 8천억 원에서 14조 2천억 원으로 45% 늘었습니다.미국 시사주간지 타임은 지난 2023년부터 임직원 만족도, 기업 성장률, 환경·사회·지배구조, ESG 평가 등을 토대로 세계 최고 기업 1천 개사를 선정해 오고 있습니다.(사진=현대차 제공, 연합뉴스)