"트럼프, 젤렌스키에 '러 요구 따르거나 파멸되거나' 시종 욕설"

▲ 17일(현지시간) 백악관에서 회동한 볼로디미르 젤렌스키 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 러시아의 요구를 수용하지 않으면 "파멸당할 것"이라고 경고했다고 영국 일간 파이낸셜타임스가 보도했습니다.파이낸셜타임스는 사안에 정통한 관리들의 말을 인용해 지난 17일 백악관에서 열린 회담은 여러 차례 고성이 오가는 언쟁으로 번졌으며, 트럼프 대통령은 회담 내내 젤렌스키 대통령을 훈계하며 시종 거친 욕설을 퍼부었다고 보도했습니다.트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 "푸틴은 이것을 전쟁이 아니라 '특별군사작전'이라고 부른다"며 "당신은 전쟁에서 지고 있다. 푸틴이 원하면 당신을 파멸할 것"이라고 말한 것으로 전해졌습니다.또 트럼프 대통령은 우크라이나 전선 지도를 내던지며 젤렌스키 대통령에게 돈바스 전체를 러시아에 넘기라고 강요했으며, 하루 전 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 했던 주장을 되풀이한 것으로 알려졌습니다.한 관리는 트럼프 대통령이 회의 도중 "이 전선 지도, 이제 지겹다"며 우크라이나의 전황 지도를 옆으로 내던졌다고 전했습니다.앞서 푸틴 대통령은 전날 트럼프 대통령과의 통화에서 도네츠크주를 완전히 넘겨받는 대가로 자포리자주와 헤르손주 등 2개 주의 점령지 중 일부를 우크라이나에 되돌려주는 제안을 한 것으로 알려졌습니다.러시아는 2022년 우크라이나 침공 이후 돈바스 지역의 일부만 점령했으며, 전선은 2년 넘게 사실상 교착 상태입니다.우크라이나는 돈바스 지역을 절대 양보할 수 없다는 입장을 고수하고 있습니다.푸틴 대통령이 도네츠크주 4분의 3을 이미 점령했음에도 불구하고 전체에 집착하는 이유는 저지선을 무력화하려는 데 있다는 게 일반적 관측입니다.우크라이나군은 러시아에 내주지 않은 도네츠크주의 나머지 4분의 1을 바탕으로 러시아군의 서진을 저지하고 있습니다.이 같은 방어선의 핵심은 도네츠크주 북부의 슬로우얀스크와 크라마토르스크, 주 남부의 드루즈키우카와 코스티안티니우카 등 4개 도시를 잇는 이른바 '요새 벨트'입니다.우크라이나가 도네츠크주를 완전히 포기하면 러시아군은 키이우까지 바로 직행할 진군로이자 동유럽 다른 국가들을 추가 침공할 발판을 얻게 됩니다.친러시아 분리주의 세력과 러시아는 2014년부터 도네츠크주 점령을 시도해 왔고 본격적 침공 7개월여 만인 2022년 9월에는 합병을 선언했으나 완전히 장악하지 못하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)