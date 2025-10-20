뉴스

번호판 영치되자 가짜 번호판 달고 다닌 유학생 집유

유영규 기자
작성 2025.10.20 13:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
번호판 영치되자 가짜 번호판 달고 다닌 유학생 집유
▲ 제주지방법원

과태료를 안 내 차량 번호판을 영치당하자 중국 온라인 쇼핑몰에서 구매한 가짜 번호판을 차에 달고 다닌 외국인 유학생에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다.

오늘(20일) 법조계에 따르면 제주지법 형사2단독 배구민 부장판사는 최근 공기호 위조와 자동차 관리법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 방글라데시 국적 20대 유학생 A 씨에 대해 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.

A 씨는 2024년 3월 24일부터 9월 7일까지 가짜 번호판을 부착한 승용차량을 몰고 다닌 혐의를 받습니다.

A 씨는 속도위반 등 과태료 총 160만 원을 체납해 지난해 2월 27일 앞 번호판이 영치되자 알리익스프레스 쇼핑몰에서 2만 원을 주고 제작 의뢰한 위조 번호판을 차량에 부착해 다닌 것으로 나타났습니다.

지난해 9월 7일 오후 10시 50분 순찰을 하던 경찰이 A 씨 차량이 과태료를 내지 않아 수배된 차량임을 확인해 적발됐습니다.

A 씨는 재판 과정에서 "돈이 없어서 과태료를 내지 못했고, 이후 판단도 잘못됐다"며 "학교를 졸업하고 싶다"고 선처를 호소했습니다.

재판부는 "처벌 전력이 없고, 반성하고 있는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지