음주운전하다 경찰 매달고 도주 30대 징역형 집행유예

▲ 대전지법 천안지원 전경
음주 운전을 하다 신고받고 출동한 경찰을 차량에 매달고 도주한 30대에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다.
대전지법 천안지원 형사1부(전경호 부장판사)는 오늘(20일) 특수공무집행방해치상 혐의로 구속기소된 A 씨(37)에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다.
준법 운전 수강 40시간도 명령했습니다.
A 씨는 지난 7월 29일 0시 52분 아산시 배방읍 일대에서 혈중알코올농도 0.178％의 만취 상태로 운전하다 시민 신고를 받고 출동한 경찰의 정차 명령을 무시하고 도주한 혐의를 받았습니다.
도주 과정에서 경찰을 차량에 매단 채 400ｍ가량 주행하기도 했습니다.
이로 인해 피해 경찰관은 전치 3주의 상해를 입었습니다.
재판부는 "만취 상태에서 운전하고 경찰의 정차 명령을 무시한 채 도주하다가 상해를 입혀 죄질이 좋지 않다"면서도 "상당 기간 구금 생활을 통해 반성의 기회를 가진 것으로 보이고, 피해자로부터 용서받은 점을 종합해 형을 정했다"고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)