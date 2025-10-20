'캄보디아서 고문 후 피살' 한국인 대학생 부검팀, 사원 도착

▲ '캄보디아서 살해' 한국인 대학생 시신 보관된 턱틀라사원 안치실의 모습

지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 고문당한 뒤 살해된 20대 한국인 대학생의 시신을 부검하기 위해 한국 수사 당국자들이 20일(현지 시간) 수도 프놈펜에 있는 불교 사원에 도착했습니다.한국 경찰과 캄보디아 수사 당국은 이날 오전 프놈펜 중심가 센속에 있는 턱틀라 불교 사원 내부에서 한국인 대학생 박 모(22) 씨의 시신을 함께 부검합니다.한국 국립과학수사연구원 부검의와 담당 경찰 수사관 등 7명은 부검을 하기 위해 전날 인천국제공항에서 출발해 프놈펜 인근 테초 국제공항으로 입국했습니다.이들은 이날 오전 9시 25분 승합차 3대에 나눠 타고 턱틀라 사원에 도착한 뒤 각종 부검 장비를 든 채 곧바로 시신 안치실로 이동했습니다.박 씨 시신은 지난 8월부터 2개월 넘게 이 사원 내 시신 안치실에 보관돼 있습니다.부검은 안치실에서 박 씨 시신을 꺼낸 뒤 사원 안에 있는 별도 시설에서 진행될 예정입니다.양국 수사 당국은 이날 공동 부검으로 박 씨 사인뿐만 아니라 장기 훼손 여부 등도 확인할 계획이고, 결과는 공식 절차를 거쳐 국내 수사기관에도 통보될 예정입니다.부검이 끝나면 시신은 곧바로 턱틀라 사원에서 화장되며 이후 유해도 한국으로 송환될 전망입니다.박 씨는 지난 7월 17일 가족에게 "박람회에 다녀오겠다"고 말한 뒤 캄보디아에 왔고, 현지 범죄 단지인 이른바 '웬치'에 감금돼 고문당했습니다.이어 한 달도 안 된 지난 8월 8일 깜폿주 보코산 일대 차 안에서 살해된 채 발견됐습니다.현지 경찰이 박 씨 시신을 발견할 당시 멍 자국과 상처 등 심각한 고문 흔적이 온몸에서 발견됐습니다.캄보디아에서 박 씨를 목격했다는 이들 중 일부는 그가 병원으로 이송되던 중 사망했다고 말했습니다.박 씨를 살해한 혐의(살인과 사기) 등을 받는 30∼40대 중국인 3명은 지난 10일 캄보디아 법원에 구속기소됐고, 현지 경찰은 범행을 주도한 중국 동포(조선족) 등 2명을 쫓고 있습니다.(사진=연합뉴스)