국내 은행 현지법인에 프린스 돈 912억…'검은돈' 통로?

▲ 캄보디아 프놈펜에 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행

인신매매와 감금 등 범죄 혐의로 국제사회의 제재 대상에 오른 캄보디아 프린스그룹의 자금 912억 원이 국내 금융사의 캄보디아 현지법인 계좌에 여전히 남아있는 것으로 확인됐습니다.범죄 연루 가능성이 있는 자금이 국내 금융사의 현지법인 계좌를 통해 순환하고 있는 만큼 금융 당국의 실태 파악 및 대책 마련이 시급하다는 지적이 나옵니다.국회 정무위원회 소속 강민국 의원이 오늘(20일) 금융감독원으로부터 제출받은 '국내 은행 중 캄보디아 프린스그룹 간 거래 내역'에 따르면 국민은행·전북은행·우리은행·신한은행·IM뱅크 등 국내 금융사의 캄보디아 현지법인 5곳이 프린스그룹과 총 52건 거래를 진행했습니다.거래 금액은 총 1천970억 4천500만 원에 달했습니다.가장 많은 거래를 한 곳은 전북은행입니다.프린스그룹은 전북은행이 총 47건의 정기예금(40건 만기 해지)을 예치했으며, 거래액은 총 1천216억 9천600만 원이었습니다.현재도 900억 원이 넘는 프린스그룹 자금이 국내 금융회사 현지법인 4곳에 남아있습니다.국민은행 566억 5천900만 원, 전북은행 268억 5천만 원, 우리은행 70억 2천100만 원, 신한은행 6억 4천500만 원의 예금이 각각 존재합니다.프린스그룹은 부동산·금융 등 다양한 사업을 영위하며 캄보디아 경제에 막대한 영향력을 행사해 온 거대 기업집단입니다.최근 국제사회에서는 인신매매·온라인 사기·불법 감금 등 각종 강력범죄의 배후 조직으로 지목되고 있습니다.미국과 영국 정부는 프린스그룹과 이 회사의 천즈 회장을 대상으로 공동 제재에 나선 상태입니다.금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)도 이달 중 프린스그룹을 포함한 캄보디아 범죄조직 관련자들을 대상으로 금융 제재에 착수하는 방안을 검토 중입니다.국내 은행의 현지법인 계좌를 통한 '검은돈' 유통 가능성에도 주목할 것으로 보입니다.강민국 의원은 "금융위는 캄보디아 범죄조직의 검은돈 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 한다"며 "정확한 실상 파악과 대책 마련이 필수적"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)