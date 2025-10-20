뉴스

"이 대통령 생가터는 역사적 의미" 생가터를 관광명소로? [자막뉴스]

이호건 기자
작성 2025.10.20 13:32 수정 2025.10.20 13:44 조회수
경북 안동에 있는 이재명 대통령 생가터를 세금을 들여 관광지로 조성합니다.

국민의힘 서범수 의원실이 안동시청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 안동시는 생가터 주변 지역을 관광명소로 만들기 위한 콘텐츠 기획 용역계약에 총 3억 3천7백만 원을 지출했습니다.

경북 안동시 예안면 도촌리에 있는 이 대통령 생가터는 지금은 밭만 있고 집터도 남아있지 않습니다.

안동시는 주변 부지를 임차해 방문객 쉼터를 만들고, 주차장을 설치하는 등 환경 정비에 사업비 총 8000만 원을 썼고, 화장실 설치와 세천 정비 사업에 2억 2000만 원, 방범용 CCTV 설치에 1500만 원을 배정했습니다.

안동시는 이 대통령 생가터를 역사 문화적으로 복원해 관광명소로 개발하겠다는 목표입니다.

안동시는 콘텐츠 기획 용역 시행 계획안에서 "이재명 대통령 생가터는 대통령으로서 역사적 의미를 지니며 지역 정체성 및 문화자원으로서의 가치가 있다"며, "생가터 및 주변 공간을 단순 기념 공간이 아닌 체험 교육 소통 중심 공간으로 기획이 필요가 있다", "생가터를 역사 문화적으로 복원해 국가 기념 장소로서의 위상을 확보할 계획"이라고 밝혔습니다.

안동시는 앞서 지난 7월에 대통령실에 공문을 보내 생가터에 포토존을 설치할 계획이라고 알리고 이 대통령 공식 사진 자료와 포토존 설치 동의를 요청했습니다.

이에 대통령실은 이달 초 유선상으로 "사진 자료는 대통령실 홈페이지 사진을 사용하면 되고, 사업은 안동시가 자체 판단해 시행하라"고 답한 거로 전해졌습니다.

(취재: 이호건 / 영상편집: 이승진 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부) 
