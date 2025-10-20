뉴스

[자막뉴스] 캄보디아 송환자 '58명 영장 청구'…'5명 석방' 일부 "감금당해" 진술

박서경 기자
작성 2025.10.20 12:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
캄보디아에서 송환된 피의자 64명 가운데 59명에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.

이 중 58명은 영장이 청구됐고, 1명은 검찰 단계에서 반려돼 석방됐습니다.

이미 구속영장이 발부돼 있던 1명은 이번에 집행됐으며, 또 다른 4명은 조사 후 석방돼 전체적으로 구속영장 청구 58명, 석방 5명으로 정리됩니다.

이들은 리딩방, 보이스피싱, 연애 빙자, 노쇼 사기 등 각종 온라인·전화 금융사기에 가담한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 지난 7월부터 9월 사이 캄보디아 당국으로부터 현지 피싱 콜센터 단속 사실과 한국인 피의자 명단을 통보받고, 충남경찰청과 경기북부경찰청을 집중 수사관서로 지정했습니다.

송환 이후 조사에서는 피의자 3~4명이 "스캠단지 조직원들에게 감금·폭행을 당했다"고 진술해 경찰이 사실관계를 확인 중입니다.

마약 간이시약 검사에서는 전원 음성이 나왔으며, 정밀 검사도 진행되고 있습니다.

경찰은 이들을 상대로 출입국 경위와 범죄조직 구조, 캄보디아 스캠단지 운영 실태 등을 철저히 수사할 방침입니다.

(취재 : 박서경, 영상편집 : 김수영, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지