중국 3분기 경제 성장률 4.8%…9월 소매판매 3.0% 늘어

중국 경제가 미중 갈등에 따른 불확실성과 내수 부진 여파 속에 3분기 4.8% 성장률을 기록했습니다.



20일 중국 국가통계국에 따르면 중국의 3분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 4.8% 올랐고 1∼3분기 성장률은 5.2%를 기록했습니다.



3분기 성장률은 로이터통신이 집계한 시장 전망치와 일치하며, 블룸버그통신이 집계한 시장 전망치 4.7%보다는 다소 높은 것입니다.



중국 성장률은 지난해 2분기 4.7%, 3분기 4.6%에 그쳤다가 4분기 5.4%로 올라섰고, 올해 1분기와 2분기에는 각각 5.4%, 5.2%를 기록했는데 다시 4%대로 내려앉았습니다.



이는 중국 정부가 설정한 올해 성장률 목표치 '5% 안팎'을 하회하는 것이기도 합니다.



9월 소매판매(소비)와 산업생산은 각각 전년 동기 대비 3.0%, 6.5% 늘었습니다.



중국 경제는 수출 호조에도 불구하고 국내 소비·투자·생산 부진 문제에 직면한 상태입니다.



디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 압력 및 부동산 경기 부진 지속, 기업들의 '제 살 깎기'식 경쟁 역시 문제로 꼽힙니다.



중국은 20∼23일 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회)를 열고 제15차 5개년 계획을 공식 논의합니다.



중국은 코로나19 여파 속에 제14차 5개년 계획(2021∼2025년) 당시 성장률 목표치를 제시하지 않았는데, 이번에는 성장률 목표치가 제시될지가 관전 포인트 가운데 하나입니다.



