소유, 미국 항공사 '인종 차별' 주장…"15시간 동안 아무것도 못 먹어"

그룹 씨스타 멤버 소유가 외항사를 이용해 한국으로 오던 중 기내에서 인종 차별을 당했다고 주장했다.



소유는 19일 자신의 SNS에 "뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타→한국행 비행기에 올랐다"면서 "너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 제 태도를 단정하며 저를 문제 있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다"고 주장했다.



이어 "제가 문제라면 내리겠다는 말까지 해야 했고, 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다. 그 순간 '이게 인종 차별일까?'라는 생각이 들었다. 15시간 넘는 비행 동안 아무것도 먹지 못했고, 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다"고 전했다. 그러면서 "아무도 인종 때문에 의심받거나 모욕당하지 않기를 바란다"고 덧붙였다.



이날 소유가 탑승한 비행기는 미국 항공사인 것으로 알려졌다. 소유는 글과 함께 자신의 항공권 사진을 올렸다.



주장의 진위는 확인되지 않은 가운데 자신을 기내 목격자라고 밝힌 사람의 글이 올라오기도 했다. 해당 누리꾼은 "소유는 만취된 상태에서 본인이 피곤하다고 (식사를) 먹지 않겠다고 했다"며 "취한 상태에서 비행기를 타면 안 된다고 직원들이 하는 말도 들었다. 이런 식으로 '억울하다', '인종 차별이다'라고 하면 안 된다"고 지적했다.



소유 소속사 측은 입장을 내지 않고 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)