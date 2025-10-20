고교생 자녀 흡연 적발하자 '학교 쑥대밭 만들겠다' 악성 민원 학부모

▲ 자료사진

전국교직원노동조합(전교조) 전북지부와 전북교사노동조합은 오늘(20일) 성명서를 내 "학생의 흡연을 적발해 징계 절차를 밟는 학교 측에 지속해서 악성 민원을 제기하는 학부모가 있다"며 합당한 조치를 하라고 촉구했습니다.이들 노조에 따르면 이달 초 도내 A 고등학교 교사가 학교 밖에서 전자담배를 피우는 학생 2명을 적발해 학부모에게 통보하고 징계 절차에 들어갔습니다.그러자 한 학부모가 '(내가) 흡연을 허락했는데 왜 문제 삼느냐. 학교를 쑥대밭으로 만들겠다'며 위협하고, 교장실을 찾아와 '흡연 장면을 촬영한 교사를 초상권 침해와 아동학대로 고소하겠다'고 협박했습니다.이 학부모는 이후에도 여러 차례 학교를 찾아와 각종 민원을 제기하고, 결국 해당 교사를 인권침해와 아동학대 혐의로 신고했습니다.이에 시달려온 교사는 급성 스트레스장애, 불안장애 진단을 받았다고 합니다.노조들은 "이는 학생 생활지도를 방해하고 교사에게 위협적 언행을 일삼은 명백한 교권 침해"라고 규정하고 "교육청은 이를 교권 침해로 공식 인정하고 해당 학부모에 대해 합당한 조치를 하라"고 강조했습니다.