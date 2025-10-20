뉴스

[속보] 경찰, 캄보디아 송환자 59명 구속영장 신청…검찰 1명 반려

유영규 기자
작성 2025.10.20 10:55 수정 2025.10.20 11:29
[속보] 경찰, 캄보디아 송환자 59명 구속영장 신청…검찰 1명 반려
▲ 캄보디아 범죄 피의자 64명 송환

캄보디아에서 범죄에 가담했다가 국내로 송환된 피의자 64명 중 59명에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다고 오늘(20일) 경찰이 밝혔습니다.

경찰청에 따르면 경찰은 59명에 대해 구속영장을 신청하고, 4명에 대해선 별도 영장 신청 없이 석방했습니다.

이미 구속영장이 발부됐던 1명은 즉시 구속됐습니다.

검찰은 경찰에 넘겨받은 59명 중 1명에 대해선 구속영장을 불청구해 석방했습니다.

이를 합치면 송환자 중 5명이 풀려나게 됐습니다.

검찰이 구속영장을 불청구한 송환자 A 씨는 투자리딩방 사기 조직에 자신의 통장 등을 제공한 혐의로 서울 서대문경찰서가 수사 중입니다.

지역별로는 ▲ 충남청(45명 전원 구속영장 신청·청구) ▲ 경기북부청(15명 중 11명 신청·청구) ▲ 대전청·김포경찰서(각 1명씩 전원 신청·청구) ▲ 원주경찰서(1명 미신청) ▲ 서대문경찰서(1명 미청구) 등입니다.

충남청은 현재 지난해 말부터 올해 7월까지 로맨스스캠·리딩방·보이스피싱·노쇼 사기를, 경기북부청은 올해 3월∼4월 발생한 로맨스스캠에 대해 수사 중입니다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다.

경찰은 송환 후 조사 과정에서 피의자 3∼4명이 스캠단지 조직원들로부터 감금·폭행 등 피해 사실을 진술해 사실관계를 확인 중이라고 밝혔습니다.

이들은 범죄단지 구금 피해자면서도 한국인을 대상으로 피싱 등 범죄를 저지르며 공범 및 가해자인 이중적 상황입니다.

송환 피의자들의 동의를 받아 마약간이시약 검사도 이뤄졌습니다.

그 결과 전원 음성반응으로 확인돼 현재 정밀 검사가 진행 중입니다.

경찰은 지난 7∼9월 캄보디아 당국으로부터 현지 피싱콜센터를 단속했다는 사실과 함께 한국인 피의자들 명단을 통보받은 상태입니다.

즉시 충남청과 경기북부청을 집중수사관서로 지정해 수사를 이어왔으며 지난 18일 송환으로 콜센터 피의자들의 신병을 확보한 만큼 수사에 속도를 낼 방침입니다.

경찰청은 범죄사실 외에도 ▲ 출입국 경위 ▲ 범죄조직 구조 ▲ 스캠단지 현황 ▲ 인력공급·알선조직 ▲ 현지 납치·감금 피해 현황 ▲ 마약 투약 여부 등 캄보디아 사태와 관련한 의혹 전반을 철저하게 수사하겠다고 밝혔습니다.

또 해외 공범, 국내 연계조직 수사 단서 확보에도 주력해 피싱범죄 예방·검거대책을 마련할 계획이라고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
