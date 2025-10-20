프로야구 NC, 이승호·김상훈 코치 영입 발표

▲ NC 유니폼을 입은 김상훈, 이승호 코치(왼쪽부터)

프로야구 NC 다이노스가 이승호 투수코치와 김상훈 배터리코치를 영입했다고 오늘(20일) 발표했습니다.이승호 코치는 2025시즌까지 키움 히어로즈에서 1군 투수코치로 활동했습니다.폭넓은 현장 경험과 선수 자율성을 존중하며 자기 주도적 성장을 강조하는 지도자입니다.김상훈 코치는 2025시즌 KIA 타이거즈 전력분석총괄로 일했습니다.선수와 적극적인 소통을 중시하고 다양한 현장 경험을 통해 경기를 읽는 시야와 상황 대처 능력이 뛰어난 지도자로 꼽힙니다.임선남 NC 단장은 "두 코치 모두 선수와 지도자 양면에서 현장 경험이 풍부하고, 선수 성장 방향을 잘 이끌어 줄 지도자"라며 "투수진과 배터리 파트 경쟁력 강화는 물론, 선수 개개인 자율성과 책임을 바탕으로 팀 문화 형성에 도움이 될 것"이라고 기대했습니다.이승호 코치와 김상훈 코치는 어제부터 창원NC파크에서 진행하는 'CAMP1'에 합류해 선수를 지도 중이며, 구체적인 보직은 추후 확정할 참입니다.(사진=NC 다이노스 제공, 연합뉴스)