BTS 제이홉, 르세라핌 신보 참여…K팝 걸그룹 노래에 피처링은 처음

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 제이홉이 오는 24일 나올 그룹 르세라핌 싱글 1집 'SPAGHETTI'에 참여했다.르세라핌은 20일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 팀 공식 SNS에 피처링 아티스트를 소개하는 'THE KICK'을 공개했는데, 누구도 예상하지 못한 제이홉이 영상을 통해 모습을 드러내 큰 놀라움을 안겼다. 그가 K-팝 걸그룹 노래에 피처링을 맡은 것은 이번이 처음이다.영상 속 제이홉은 빠른 비트의 음악과 현란한 조명에 맞춰 포토제닉 한 포즈를 취하며 월드클래스 아티스트다운 존재감을 발산했다. 영상 말미에 르세라핌과 함께 가창한 "EAT IT UP" 구간이 공개돼 신곡에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.두 아티스트의 음악적 인연은 지난해 발매된 제이홉의 앨범에서 시작됐다. 허윤진이 작년 3월 공개된 제이홉의 스페셜 앨범 'HOPE ON THE STREET VOL.1'의 수록곡 'I don't know' 가창에 참여한 바 있다. 이번에는 제이홉이 르세라핌의 컴백에 힘을 보태며 선후배 간 의리를 보여주었다.르세라핌의 싱글 1집 'SPAGHETTI'는 오는 24일 오후 1시 발표된다. 이에 앞서 21일 'HIGHLIGHT PLATTER', 22일 뮤직비디오 티저를 순차 공개한다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)