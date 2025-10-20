BTS 제이홉, 르세라핌 신보 참여…K팝 걸그룹 노래에 피처링은 처음

르세라핌은 20일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 팀 공식 SNS에 피처링 아티스트를 소개하는 'THE KICK'을 공개했는데, 누구도 예상하지 못한 제이홉이 영상을 통해 모습을 드러내 큰 놀라움을 안겼다. 그가 K-팝 걸그룹 노래에 피처링을 맡은 것은 이번이 처음이다.
영상 속 제이홉은 빠른 비트의 음악과 현란한 조명에 맞춰 포토제닉 한 포즈를 취하며 월드클래스 아티스트다운 존재감을 발산했다. 영상 말미에 르세라핌과 함께 가창한 "EAT IT UP" 구간이 공개돼 신곡에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.
두 아티스트의 음악적 인연은 지난해 발매된 제이홉의 앨범에서 시작됐다. 허윤진이 작년 3월 공개된 제이홉의 스페셜 앨범 'HOPE ON THE STREET VOL.1'의 수록곡 'I don't know' 가창에 참여한 바 있다. 이번에는 제이홉이 르세라핌의 컴백에 힘을 보태며 선후배 간 의리를 보여주었다.
르세라핌의 싱글 1집 'SPAGHETTI'는 오는 24일 오후 1시 발표된다. 이에 앞서 21일 'HIGHLIGHT PLATTER', 22일 뮤직비디오 티저를 순차 공개한다.
(SBS연예뉴스 강선애 기자)