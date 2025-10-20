[자막뉴스] 악취가 없어? "이건 혁신이야"…'30년 땀방울' 그냥 내다 버렸다

산림과학원이 지난해 3월 신품종 등록을 마친 은행나무 '이룸 1호'입니다.



열매가 안 열려 냄새날 일이 없고, 좁은 원뿔 형태로 자라나서 교통 표지판이나 간판을 덜 가립니다.



도심 가로수에 최적화된 품종으로 지자체 관심이 높아 산림과학원은 묘목을 키워 전국에 보급하겠다고 밝힌 바 있습니다.



1년 반이 지난 지금, 묘목은 잘 자라는지 현장을 찾아가 봤습니다.



무궁화나무만 가득할 뿐 묘목이라고는 찾아볼 수 없습니다.



어떻게 된 일인지 물어봤습니다.



[국립산림과학원 직원 : 성장이 좀 많이 안 좋고 그래서 지금 저희가 이제 그거는 (묘목을) 폐기를 한 상태고요.]



30여 년 연구 끝에 어렵게 개발해 신품종 등록까지 마친 국유 품종 묘목들을 제대로 못 길러서 다 버렸다는 겁니다.



황당한 상황은 계속 이어졌습니다.



폐기 경위를 거듭 묻자 뒤늦게 산림과학원에서 묘목을 찾았다고 연락해 온 겁니다.



[국립산림과학원 직원 : 정말 저도 왜 그랬는지 모르겠는데 진짜 까맣게 잊어버린 거예요. 저희가 다 이제 옮겨놨더라고요.]



도대체 어떻게 관리했기에 옮긴 사실조차 까맣게 잊었던 것일까? 묘목을 옮겼다는 곳을 찾아가 봤습니다.



[아, 여기 있구나.]



그런데 7년 전 처음 심은 묘목 42그루 가운데 18그루만 남아 있습니다.



절반 이상이 죽어버린 겁니다.



게다가, 남은 것 중에 잎이 없이 앙상한 것들도 있습니다.



[얘는 죽었을 수도 있어요.]



산림과학원 측은 담당자가 착각했을 뿐 묘목 관리는 부실하지 않았다고 주장했습니다.



산림과학원 측은 또 이룸 1호 어른 나무의 가지를 이용해 묘목을 새로 만들겠다고 밝혔지만, 지금부터 길러서 도심 가로수로 보급하기까지는 최소한 10년 넘게 걸릴 전망입니다.