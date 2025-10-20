"9월 서울·경기 신고가 비중 증가…10·15 대책으로 이어져"

▲ 서울 시내 아파트 단지

수도권 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한한 6·27 가계 부채 대책 이후 숨 고르기에 들어갔던 주택 시장이 지난달 가격 반등 흐름을 보인 것으로 나타났습니다.20일 직방이 국토교통부 실거래 공개 시스템상 데이터를 분석한 결과에 따르면 서울 아파트 신고가 거래 비중은 지난 6월 23%에서 8월 19%로 떨어졌으나 9월 24%로 반등했습니다.9월 서초구의 신고가 비중이 54%로 가장 높았으며 광진구(50%), 마포구(44%), 성동구(43%), 강남구(42%), 중구(41%), 강동구(37%) 등이 뒤를 이었습니다.반면 노원구(1%), 도봉·금천구(각 2%), 강북구(4%), 성북·관악구(각 6%) 등의 지역은 신고가 비중이 한 자릿수에 머물며 상승 확산 영향이 제한적이었습니다.경기도의 흐름도 서울과 유사하게 핵심 축을 중심으로 가격 상승이 전개되는 모습을 보였습니다.9월 과천시(57%), 성남 분당(43%)·중원(23%)·수정(21%)구, 하남시(11%)에서 두 자릿수 신고가 비중을 기록했습니다.직방은 "10·15 규제지역 조정은 이런 상승 압력이 확산하는 흐름에 대응한 조치"라고 해석했습니다.정부는 지난 15일 서울 25개 자치구와 경기 12개 지역을 투기과열지구·조정대상지역·토지거래허가구역으로 일괄 지정하는 것을 골자로 한 10·15 대책을 발표했습니다.경기에서 10·15 대책을 통해 규제지역으로 묶인 12곳의 경우 신고가 비중이 8월 11%에서 14%로 높아졌습니다.직방은 "단기적으로는 거래량이 일시적으로 조정을 받을 가능성이 있다"면서도 "자금 여력이 있는 수요층은 핵심 입지 중심으로 이동을 이어가고, 실수요층은 예산에 맞춘 대체 지역이나 중간 가격대 주택을 선택하는 흐름을 보일 전망"이라고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)