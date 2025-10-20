[자막뉴스] 캄보디아 사기에 태국 정치인도?……태국 뒤흔드는 '김민석 리스트'

캄보디아 국제 사기 조직에 연루된 한국인들이 연일 집중 조명되면서, 태국-캄보디아 간 분쟁에 한국 정부가 언급되는 일까지 벌어졌습니다.



태국 정부 대변인은 김민석 국무총리가 캄보디아 내 사기 조직에 연루된 태국 정치인 7명의 명단을 가지고 있다는 현지 언론 보도를 가짜뉴스라고 일축했습니다.



그는 주태국 한국 대사관도 해당 보도가 사실이 아니라고 확인했다고 덧붙였습니다.



아누틴 태국 총리 역시 이 사안에 대해 언급하며, 자신이 지난 16일 이재명 대통령과 통화를 했지만, 해당 주제에 대해 전혀 논의하지 않았다고 거듭 부인했습니다.



아누틴 총리는 이번 사안에 대해 조사를 지시했으며, 만약 어떤 이름이 밝혀진다면, 상응하는 조치를 할 것이라고 밝혔습니다.



그러면서 아누틴 총리는 태국이 국제 파트너들과 협력해, 국경을 넘는 사기 범죄에 적극 대응하고 있다고 강조했습니다.



다만 태국 언론은 캄보디아 사기 조직의 배후로 언급되는 프린스 인터내셔널과 시노타이 타워 간 연관성 보도에 대한 질문엔 총리가 언급을 피했다고 보도했습니다.



아누틴 총리의 부친이 설립한 시노타이 건설사는 자회사를 통해 해당 타워를 합법적으로 임대 관리하고 있다고 해명했습니다.



캄보디아와 태국은 지난 7월까지도 교전을 벌여왔는데, 현지시간 19일 온라인 사기 근절, 중화기 철수, 단절된 외교 채널 복원 등에 원칙적으로 합의하는 평화 협정 초안에 가까스로 합의했습니다.



이달 말 말레이시아에서 열리는 아세안 정상회의 기간 양국의 평화협정 서명식이 열릴 예정인데, 이 자리에는 도널드 트럼프 미국 대통령도 참여할 예정입니다.



(취재: 정혜경 / 영상편집: 소지혜 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부)