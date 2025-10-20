IMF "한국 1인당 GDP 작년 34위→올해 37위…타이완은 38→35위"

한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 지난해 세계 34위에서 올해 37위로 1년 사이 세 계단 주저앉을 것이라고 국제통화기금(IMF)이 내다봤습니다.



반대로 타이완은 38위에서 35위로 순위가 세 계단 상승해 한국을 22년 만에 역전할 것으로 전망됐습니다.



한국은행 등에 따르면, IMF는 지난 15일 발표한 '세계경제전망'(World Economic Outlook) 보고서에서 올해 한국의 1인당 GDP를 3만 5천962달러로 예상했습니다.



지난해(3만 6천239달러)보다 0.8% 감소할 것으로 본 겁니다.



이에 따라 IMF 통계에 포함된 197개국 중 한국의 1인당 GDP 순위는 지난해 34위에서 올해 37위로 하락할 것으로 전망됐습니다.



IMF는 한국이 3년 뒤인 2028년 4만 802달러로, 1인당 GDP 4만 달러 시대를 열 것으로 예상했습니다.



올해 4월 전망 때 2029년 4만 달러 돌파를 예상했던 것보다 1년 앞당겨졌습니다.



다만, 1인당 GDP 세계 순위는 올해 37위에서 내년 38위로 더 하락한 데 이어 2028년 40위, 2029년 41위 등으로 계속 미끄러질 것으로 봤습니다.



IMF는 일본의 경우 1인당 GDP가 작년 3만 2천443달러에서 올해 3만 4천713달러로 7% 가까이 증가하겠지만, 세계 순위는 계속 40위에 머무를 것으로 전망했습니다.



IMF는 일본이 한국보다 1년 늦은 2029년 4만 1천20달러로, 4만 달러를 넘을 것으로 예상했습니다.



올해 1인당 GDP 세계 1위는 리히텐슈타인으로, 23만 1천71달러에 달할 것으로 예상됐습니다.



이어 10위권에는 룩셈부르크(14만 6천818달러), 아일랜드(12만 9천132달러), 스위스(11만 1천47달러), 아이슬란드(9만 8천150달러), 싱가포르(9만 4천481달러), 노르웨이(9만 1천884달러), 미국(8만 9천599달러), 덴마크(7만 6천481달러), 마카오(7만 4천921달러) 등이 포함됐습니다.