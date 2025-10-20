'카카오톡 반사이익' 네이트온, '강퇴·비공개·2차 인증' 새 기능 추가

이미지 확대하기

▲ 네이트온 서비스 업데이트

네이트온이 메신저 기능에 충실한 대규모 업데이트를 진행합니다.네이트커뮤니케이션즈는 오늘(20일) 메신저 서비스 네이트온의 사용자 요구를 반영한 기능 업데이트 및 서비스 운영 방향 개편을 순차 실행한다고 밝혔습니다.이에 따라 모바일 버전의 광고를 전면 중단하고 메신저의 본질에만 집중한다는 방침입니다.회사 측은 "이번 개편은 최근 네이트온을 다시 찾는 사용자들이 증가하는 흐름 속에서 공식 채널 등 SNS(사회관계망서비스)를 통해 접수된 사용자들의 목소리를 적극 반영한 프로젝트의 일환"이라며 이달 말부터 순차 업데이트를 통해 결과물을 선보인다고 전했습니다.이달 말부터는 대화방 내 메시지를 삭제해도 '삭제된 메시지입니다' 흔적이 남지 않도록 개선되며, 그룹 대화방에서 특정 사용자를 내보내는 '강퇴 기능'과 '접속 상태 비공개 옵션'이 추가됩니다.내달 말까지는 계정 보안 강화를 위해 2차 인증이 도입되며, 이모티콘 등도 추가 개발합니다.사업 부진을 이어온 네이트온은 최근 카카오톡 업데이트에 따른 이용자들의 대대적 반발이 이어지며 의도치 않은 반사 이익을 누렸습니다.실제 카카오톡의 친구탭 개편 이후 사용자들의 불만 폭주가 이어지며 앱마켓에서 네이트온 다운로드가 많이 늘어난 것으로 집계됐습니다.(사진=네이트온 제공, 연합뉴스)