박진주, 11월 30일 결혼 깜짝 발표 "예비신랑은 비연예인"

배우 박진주가 깜짝 결혼을 발표했다.



20일 소속사 프레인TPC는 "오는 11월 30일, 박진주가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"며 결혼 소식을 밝혔다.



이어 "결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정"이라며 "예비 배우자가 비연예인인 만큼, 조용히 식을 올리는 점 너른 양해 부탁드린다"고 했다.



그러면서 소속사는 "박진주는 결혼 이후에도 변함없이 배우로서 좋은 모습으로 여러분께 인사드릴 예정이다. 보내주시는 사랑에 다시 한번 깊이 감사드리며, 새로운 출발을 앞둔 박진주 배우에게 따뜻한 축하와 응원 부탁드리겠다"고 전했다.



1988년생인 박진주는 지난 2011년 영화 '써니'로 데뷔했다. 이후 드라마 '질투의 화신', '그 해 우리는', 영화 '국가부도의 날', '정직한 후보2' 등에 출연했다. MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 고정 멤버로 활약하며 예능감을 뽐내기도 했다. 오는 30일부터는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 무대에 오른다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)