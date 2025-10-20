뉴스

오늘 서울 아침 기온 5도까지 '뚝'…설악산은 '영하' 기록

유영규 기자
작성 2025.10.20 09:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
오늘 서울 아침 기온 5도까지 '뚝'…설악산은 '영하' 기록
▲ 전국 대부분 지역의 아침 최저 기온이 한 자릿수로 떨어진 20일 오전 서울 광화문광장에서 시민들이 몸을 움츠린 채 출근길을 서두르고 있다.

쾌청한 가을 없이 곧바로 늦가을에 진입했습니다.

최근 비가 잦고 기온이 평년 기온보다 높아 가을 같지 않았는데 중국 북부 지방에서 확장하는 고기압 영향으로 날은 갰지만, 찬 북서풍이 불어 닥치면서 상쾌함을 넘어 쌀쌀해졌습니다.

19일 오후부터 북서쪽에서 찬 바람이 불면서 오늘(20일) 아침 중부 지방은 5도 안팎, 남부 지방은 10도 안팎까지 떨어졌습니다.

전날과 비교하면 하루 새 기온이 5∼10도 내려간 것입니다.

바람도 거세게 불면서 체감온도는 기온보다 더 낮았습니다.

서울은 오전 6시 49분 기온이 올가을 들어 가장 낮은 수준인 5.3도까지 떨어졌습니다.

이는 서울의 평년 11월 상순 최저 기온(6.3도)보다도 낮습니다.

체감온도는 오전 3시 48분 3.6도까지 내려갔습니다.

해발 고도 1천595ｍ의 관측 지점인 설악산은 오전 7시 16분 기온이 영하 1.3도까지 낮아져 '영하의 추위'가 나타났습니다.

체감온도는 오전 5시 15분 영하 8.2도까지 떨어졌습니다.

강원지역 곳곳에 초겨울 추위가 닥친 20일 설악산 국립공원 소청대피소 일원에 첫눈이 내리고 있다.

오늘 낮 최고 기온은 11∼22도로, 아침과 마찬가지로 평년 기온을 2∼7도 밑돌겠습니다.

쌀쌀한 날은 당분간 이어질 것으로 예상됩니다.

경기 내륙 일부와 강원 내륙·산지, 충청 내륙, 전북 동부 높은 산지에는 서리가 내리겠고 경기 북부 내륙 일부와 강원 북부 내륙·강원 산지엔 얼음이 얼기도 하겠으니 농작물에 냉해가 발생하지 않게 대비해야 합니다.

강원 북부 산지에는 오늘 오전까지 눈이 내려 1㎝ 안팎 쌓이는 곳도 있겠습니다.

(사진=설악산국립공원 사무소 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지