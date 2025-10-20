[자막뉴스] "179만 원짜리인데 핑크폰 됐습니다"…아이폰17 변색에 커뮤니티 '발칵'

고가 스마트폰 아이폰 17 프로 시리즈의 색상이 변색되고 있다는 구매자들의 불만이 이어지고 있습니다.



온라인 커뮤니티 레딧에는 아이폰 17 프로 코스믹 오렌지를 구매한 소비자가 2주 만에 색상이 핑크색으로 변하고 있다며 사진을 올렸습니다.



코스믹 오렌지색뿐 아니라 아이폰 17 프로 맥스 딥블루 색상 일부 사용자들도 카메라 섬에서 변색이 시작돼 점차 확대됐다는 글이 올라오고 있습니다.



국내 온라인 커뮤니티에도 비슷하게 아이폰 17 프로 코스믹 오렌지를 구매한 지 한 달 만에 변색 현상을 겪었다는 글이 올라왔습니다.



해당 글에는 "투명 케이스를 끼고 다녔는데 케이스에서 뚫려 있는 부분만 변색됐다"며 "179만 원짜리 폰이 이게 말이 되나"라는 불만이 담겼습니다.



변색의 원인은 아직 밝혀지지 않았지만, 일각에서는 애플이 아이폰 17 시리즈에서 기존 티타늄 대신 알루미늄 재질을 다시 사용하면서 알루미늄이 공기와 접촉해 산화층이 형성돼 변색으로 이어진 것 아니냐는 지적이 나오고 있습니다.



이에 대한 애플의 공식 입장은 아직 나오지 않았습니다.



아이폰 17 프로 라인업의 가격은 아이폰 17 프로가 179만 원, 아이폰 17 프로 맥스는 199만 원부터 시작합니다.



