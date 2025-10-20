맨유, 리버풀 잡고 아모링 체제 첫 연승…9년 만에 안필드서 승리

▲ 맨유 선제골 주인공 음뵈모

잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드(맨유)가 리버풀 안필드 원정에서 9년 만에 승전고를 울리며 반등의 발판을 마련했습니다.맨유는 20일(한국 시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 2025-2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8라운드 원정 경기에서 브라이언 음뵈모의 선제골과 해리 매과이어의 결승골을 엮어 리버풀에 2대 1로 승리했습니다.어느 때보다 많은 이목이 쏠린 '노스웨스트 더비'였습니다.디펜딩 챔피언인 데다 여름 이적시장에서 특급 공격수들을 쓸어 담으며 리그 2연패 욕심을 숨기지 않은 리버풀은 최근 3연패를 당해 흔들리고 있었습니다.수년째 '난파선' 신세인 맨유는 후벵 아모링 감독 체제에서도 1년 가까이 부진에서 벗어나지 못하자 또다시 감독 교체 여론이 터져 나오는 중이었습니다.더 궁색한 처지의 맨유가 전반 2분 만에 음뵈모의 골로 앞서나갔습니다.아마드 디알로가 오른쪽에서 찔러준 침투 패스를 쏜살같이 달려간 음뵈모가 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리해 골대를 갈랐습니다.이후 우세하게 경기를 펼치던 리버풀은 후반 33분 페데리코 키에사의 패스에 이은 코디 학포의 문전 슈팅으로 승부를 원점으로 돌렸습니다.맨유는 그러나 6분 뒤 브루누 페르난드스의 크로스를 매과이어의 타점 높은 헤더로 마무리한 것이 골대로 빨려 들어가면서 승리를 가져갔습니다.맨유는 무려 9년 만에 안필드 원정에서 승리를 거뒀습니다.종전 승리는 루이스 판할 감독이 이끌던 2016년 거둔 게 마지막이었습니다.또, 맨유는 지난해 11월 아모링 감독 부임 이후 처음으로 리그 2연승을 기록했습니다.공격수들의 부진과 불안한 수비, 들쑥날쑥한 경기력이 1년 가까이 이어지던 맨유는 올 시즌엔 리그 첫 4경기에서 1승 1무 2패에 그쳤습니다.경질설이 나돌던 아모링 감독은 구단의 최대 라이벌을 상대로 역사적인 원정 승리를 지휘해내며 백척간두에서 벗어났습니다.맨유는 9위(승점 13)로 올라섰습니다.시즌 초반이라 4위권과 격차는 승점 2에 불과합니다.아모링 감독은 "맨유에서 내가 거둔 가장 큰 승리"라고 평가하면서 "매번 공을 따내려 싸웠다. 후반엔 침착하지 못했으나 정신력은 그대로였다. 정신력이 가장 중요하다. 정신력만 있다면 어떤 경기든 이길 수 있다"고 말했습니다.리버풀은 2014년 이후 처음으로 4연패를 당했습니다.디펜딩 챔피언으로서도 부끄러운 성적이며, 지난여름 4억 5천만 파운드(약 8천600억 원)라는 천문학적인 이적료를 써가며 전력을 보강한 점을 고려하면 더 그렇습니다.1억 1천600만 파운드에 영입한 미드필더 플로리안 비르츠, 1억 2천500만 파운드를 쓴 스트라이커 알렉산데르 이사크 모두 이날 이렇다 할 모습을 보여주지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)