미국 오클라호마 주립대서 총격 사건…학생 등 3명 다쳐

▲ 지난주 미시시피주 대학에서 발생한 총격 사건

현지 시각 19일 미국 중남부 지역의 오클라호마 주립대에서 총격 사건이 발생해 학생 등 최소 3명이 다쳤다고 AP통신 등이 전했습니다.보도에 따르면 이날 새벽 3시 40분쯤 대학 캠퍼스 안에 있는 기숙사 건물에서 총격 사건이 벌어졌다는 신고를 받고 경찰이 출동했습니다.총격범은 달아났고 피해자들은 인근 병원에서 치료를 받고 있습니다.경찰은 이들이 캠퍼스 인근에서 새벽까지 파티를 벌인 뒤 일부 참석자들이 기숙사로 돌아왔는데, 그곳에서 언쟁이 생긴 뒤 총격이 일어난 것으로 파악했습니다.경찰은 총격범을 추적하는 동시에, 피해자 등을 대상으로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.최근 미국 대학가에서는 가을 학교 축제(홈커밍) 기간을 맞아 총격 사고가 잇따르고 있습니다.NBC 방송에 따르면 지난주 미시시피주에서는 하이델베르크, 올콘 주립대, 잭슨 주립대 등지에서 총 10명이 숨졌습니다.지난 4일 사우스캐롤라이나 주립대에서는 두 건의 총격 사건이 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)