[스브스夜] '미우새' 배정남, "아빠한테 와줘서 고마워. 그리고 미안해"···유일한 가족 '반려견 벨'과 '진짜 이별'에 오열

배정남이 유일한 가족과 이별했다.



19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 유일한 가족인 반려견 벨과 이별하는 배정남의 모습이 그려졌다.



최근 배정남의 반려견 벨이 무지개다리를 건넜다는 소식이 전해진 가운데 이날 방송에서는 배정남이 벨과 이별하는 모습이 공개되었다.



어린 시절부터 늘 혼자였던 배정남에게 유일한 가족이었던 반려견 벨. 하지만 어느 날 갑자기 병이 찾아왔고 배정남의 극진한 간호로 2년 가까운 재활을 거쳐 다시 원래의 모습을 되찾을 수 있었던 벨.



이제는 다시 행복할 줄만 알았던 벨이 갑작스럽게 죽음을 맞이한 것. 재활센터에서 숨을 거둔 벨. 그리고 연락을 받고 달려온 배정남은 차가워진 벨을 끌어안고 오열했다.



그는 "조금만 더 있다가 가지"라며 "고생 많았어 푹 자. 아빠가 미안해"라며 자신을 떠나 무지개다리를 건넌 벨을 안타까워했다.



그리고 장례를 치르기 전 벨이 좋아하던 잔디밭과 수영장을 돌았고 친구들과도 마지막 인사를 했다.



특히 어린 시절부터 벨과 친했던 카파이는 벨의 죽음을 아는지 벨 앞에 앉아 울기 시작해 보는 이들의 마음도 아프게 만들었다. 이에 배정남도 간신히 참았던 눈물을 다시 흘렸다.



이후 배정남은 벨을 데리고 장례를 치르기 위해 이동했다. 그리고 그는 "헤어질 거라는 생각 자체를 안 하고 살았다. 생각하면 괴로우니까. 이제 힘든 걸 다 이겨내고 날도 좋은데"라며 벨과 더 오래 함께할 수 없음을 안타까워했다.



영상통화로 벨의 마지막 모습을 지켜보았던 배정남. 그리고 배정남은 곁에 없지만 계속 벨을 불렀고, 이에 재활센터 관계자는 "그래도 아빠 목소리를 들으면서 갔으니까 벨은 행복했을 거야"라고 위로했다.



벨이 떠난 후 벨을 다시 만나기 위해 이동한 배정남. 그는 "살면서 그렇게 울어본 건 처음이다. 가슴이 찢어지고 타들어가는 것 같았다"라고 말했다. 그러면서도 벨이 더 이상 고통으로 아파하지 않고 떠났음에 안도했다.



벨과 진짜 마지막 인사를 하는 배정남은 "미안하다 아빠가. 잘 살게. 고마워 사랑해. 가서 푹 쉬어. 아프지 말고. 나한테 와줘서 고맙다. 아빠가 많이 사랑해. 많이 사랑한다"라며 유일한 가족과의 이별을 가슴 아파했다.



마지막으로 화장하러 가는 길을 앞두고 배정남은 벨이 아파하던 다리도 만져보고 얼굴도 몇 번이 곤 쓸어 보았다. 그리고 자신을 떠나 홀로 화구로 들어가는 모습을 보며 오열했다.



배정남은 "우리 애 뜨거워서 어쩌지. 안에서 혼자 외로울 텐데. 저 안에 혼자 무서울 텐데. 아빠 여기 있다"라고 슬퍼했다.



그리고 화장이 끝나고 작은 상자에 담겨 자신에게 돌아온 벨을 보며 "와이래 작아졌니"라며 또 울었다. 마지막으로 배정남은 벨을 끌어안으며 "이제 집에 가자. 푹 쉬어라. 이제 아프지 말고"라고 진짜 마지막 인사를 건네 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)