안진휘 해트트릭 앞세운 HL 안양, 레드이글스에 대역전승

▲ 해트트릭으로 활약한 안진휘(오른쪽 두 번째)

아시아리그 아이스하키 디펜딩 챔피언 HL 안양이 해트트릭을 달성한 주장 안진휘 활약을 앞세워 대역전승을 일궜습니다.백지선 감독이 이끄는 HL 안양은 어제(19일) 일본 홋카이도 도마코마이 네피아 아이스 아레나에서 열린 레드이글스 홋카이도와 2025-2026 아시아리그 아이스하키 정규리그 8차전 경기에서 7대 6으로 짜릿한 역전승을 따냈습니다.안진휘는 연장 결승골을 포함해 3골 1어시스트로 펄펄 날았고, 김상욱도 2골 3어시스트로 화력을 뽐냈습니다.1피리어드를 4대 1로 마치며 어렵게 경기를 시작한 HL 안양은 2피리어드부터 무섭게 따라붙었습니다.안진휘는 2피리어드 1분 45초에 한자와 지카라와 김성재의 어시스트로 만회골을 터트려 추격에 불을 붙였습니다.상대에 다시 추가골을 내준 HL 안양은 김성재의 만회골과 안진휘의 득점으로 4대 5로 추격했습니다.3피리어드 시작 직후 다시 상대에 골을 내주고 4대 6으로 끌려가던 HL 안양은 강민완의 골로 다시 1점 차로 따라간 뒤 경기 종료 1분 17초를 남기고 김상욱이 극적인 동점골을 터트렸습니다.그리고 연장 피리어드 2분 26초에 상대의 반칙으로 맞이한 파워플레이 기회에서 안진휘가 신상훈과 김상욱의 어시스트로 결승골을 합작하며 대역전승을 완성했습니다.김상욱은 올 시즌 8경기에서 5골 9어시스트를 올려 리그 포인트(골+어시스트) 선두에 올랐습니다.4승 4패(연장 1승·연장 1패 포함), 승점 12로 중간 순위 4위를 달리는 HL 안양은 25일 도호쿠 프리블레이즈 방문 경기에 나섭니다.(사진=HL 안양 제공, 연합뉴스)